La historia del joven paciente de Covid-19 que estuvo un mes en el Gustavo Fricke y se recuperó: "No sabía que tenía tantas ganas de vivir"

Tras casi un mes internado, 11 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, el Hospital Dr. Gustavo Fricke dio de alta a paciente recuperado de Covid-19.

Esta es sin duda una de las pandemias más graves que ha tenido el mundo en los últimos 100 años, nuestro país y la Región de Valparaíso no ha estado exento de aquello y por eso es tan importante para el equipo médico del Hospital Gustavo Fricke relatar la historia de este joven paciente contagiado por Covid-19 que estuvo un mes hospitalizado, mejoró y ya está de alta.

Se trata de un joven que debido al virus sufrió una grave insuficiencia respiratoria que lo mantuvo conectado a ventilación mecánica, tras lo cual se recuperó, cumpliendo prácticamente un mes en el Hospital Dr. Gustavo Fricke, del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.

El Director del Hospital, Dr. Leonardo Reyes explicó que "como hospital estamos muy orgullosos de los equipos que atendieron al paciente desde la primera sospecha, cuando ingresó a la Unidad de Emergencia, después cuando fue controlado en su domicilio por el equipo de hospitalización domiciliaria y fue oportunamente derivado cuando comenzó a complicarse. Este paciente ingresó rápidamente a la Unidad de Pacientes Críticos, estuvo 11 días en ventilación mecánica y afortunadamente y con la colaboración de todos los equipos de salud, desde nuestros médicos, pasando por las enfermeras, técnicos paramédicos y auxiliares de la unidad, se logró darlo de alta y en perfecto estado de salud".

Respecto al trabajo clínico que exige esta compleja patología, el Dr. Marco Huilcamán, Jefe de la Unidad de Paciente Crítico Adultos Hospital Dr. Gustavo Fricke afirma que "los pacientes que han llegado a la unidad son pacientes que se ven en muy buenas condiciones, y que rápidamente progresan a una falla respiratoria en menos de 24 horas. Siempre hemos recibido pacientes complejos y por lo tanto, siempre nos estamos capacitando en el área. Hemos hecho varios protocolos internos de mejora y en lo particular para Covid nos hemos ido preparando mucho más. Esperamos que podamos dar cuenta de que nuestros pacientes van a estar bien acompañados, bien ventilados, bien tratados en nuestra unidad. Estamos bien preparados y contamos con todas las herramientas necesarias para poder sacar a estos pacientes que llegan tan graves".

"NO SABÍA QUE TENÍA TANTAS GANAR DE VIVIR"

A través de su testimonio, el paciente ya recuperado, afirma que "no sabía que tenía tantas ganas de vivir. Es un tema muy serio, estuve a punto de morir y aquí estoy, feliz contento, con mucha esperanza y fe, dando todas las gracias del mundo, a toda la gente que nos apoyó". Con mucha seriedad, el joven agregó que "hay respeto, sobre todo por los funcionarios del hospital. Están a disposición completa de uno y me saco el sombrero por ellos. Desde la primera persona a la última, porque hicieron una sinergia completa para que yo esté hablando aquí ahora".

Jacqueline, su mamá, cuenta que tras muchos días de espera, "soy la mamá más feliz del mundo. Le quiero dar las gracias a todo el equipo del hospital que han sido un siete, más bien dicho un infinito. Desde la persona que me abre la puerta hasta la doctora, las enfermeras, en general, todo el equipo a mí me han hecho sentir bien, me han dado vida, mucha vida".

Tras salir del Hospital, el paciente espera recuperar tiempo con su familia y disfrutar de su salud: "Abrazar, abrazar mucho, disfrutar de la vida de buena manera, ser respetuoso de los demás en la salud y a seguir la cuarentena, porque esto sigue. A seguir estudiando porque tengo que estudiar, así que a sacar la carrera de buena manera. Me cambió la perspectiva, pero contento, muy contento".

