La historia de los denunciados "trabajadores fantasmas" en la Corporación Municipal de Valparaíso: La otra piedra en el zapato de la administración Sharp

Concejal Marcelo Barraza (DC) presentó una denuncia criminal ante Fiscalía, para que investigue las contrataciones de la Cormuval, donde ya se registró un caso de un trabajador al que se le pagaron cotizaciones sin trabajar un sólo día para la entidad.

Tal como lo han hecho cientos de miles de personas en todo el país, el porteño Samuel Vidal acudió a un computador para postular a los bonos dispuestos por el Gobierno para hacer frente a la grave crisis económica arrastrada por la pandemia del coronavirus, que lo tiene sumido en una complicada situación financiera debido a la cesantía. No obstante, grande fue su sorpresa al ver que la solicitud le fue negada debido a que registra imposiciones pagadas por la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), pese a que asegura nunca haber trabajado para este organismo.

Este «trabajador fantasma» comentó que el vínculo con la Cormuval se habría originado la vez que postuló a un empleo en la Corporación, trabajo por el cual lo llamaron, pero al que nunca se presentó porque lisa y llanamente "nunca respondí de vuelta", según expuso ante el matutino.

"En mi seguro de cesantía tengo 78 lucas, con las que no me alcanza para comer ni dos días. Esto es como una burla para mí. Desde la Corporación me han hablado, me han hablado, he conversado con su abogado, me ofrecieron un acuerdo reparatorio, pero siempre he querido ser transparente: les dije que me dejaran trabajando en este supuesto cargo que ya tengo, pero no ha pasado nada", explicó Samuel Vidal al diario La Estrella de Valparaíso.

DENUNCIA POR FRAUDE AL FISCO

Tomando este caso como punta del iceberg, el concejal por Valparaíso, Marcelo Barraza (DC), acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia criminal por fraude al Fisco en contra de cinco funcionarios de alto rango de la Corporación Municipal de Valparaíso, a quienes apunta como los presuntos responsables de esta "larga lista de irregularidades".

La acción está dirigida contra Marcelo Garrido, gerente general; Julia Pereira, directora de Control de Gestión y Planificación; Silvana Sáez, directora del área de Educación; María de los Ángeles Cañas, subdirectora de Recursos Humanos y Financieros y; Patricio Barriga, director de Personas.

En la denuncia, documento al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, el concejal Barraza expone que "se ha contratado personas que nunca han prestado servicios a la institución (Cormuval), se pagan cotizaciones previsionales y se gira el pago de remuneraciones, pero no se sabe el destino de éstas, ya que los supuestos trabajadores identificados en dichos contratos de trabajos desconocen la relación laboral que los une con dicha Corporación".

ASÍ SE GESTÓ EL "TRABAJO FANTASMA"

Luego que el Concejo Municipal de Valparaíso se interiorizara de lo ocurrido con Samuel Vidal y su "trabajo fantasma", se logró establecer que el hombre fue contactado por la Cormuval durante la primera semana de marzo de 2020, para entregarle el puesto al que había postulado como guardia de seguridad en el liceo Matilde Brandau de Ross. Pese a ello, el trabajador nunca se presentó al empleo, en señal de haber rechazado la oferta a la cual él mismo postuló.

De esta situación, y según indica la denuncia del concejal Barraza, quedó constancia de un correo electrónico enviado por Carlos González Pereira, director del establecimiento; a Silvana Sáez, directora del área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso; al igual que a su encargada, María de los Ángeles Cañas.

Semanas después, aún en marzo de 2020, el director del liceo Matilde Brandau de Ross se comunica nuevamente, vía e-mail, con la directora de Educación de la Cormuval, indicándole que se había generado el pago de honorarios a Samuel Vidal, situación que no correspondía, ya que no se había desempeñado laboralmente en dicho establecimiento porteño. Dicha situación se mantuvo inalterable, hasta que en mayo, el "trabajador fantasma" se da cuenta de lo que ocurría al querer solicitar un subsidio fiscal de emergencia.

En base a esta situación, y considerando que los recursos de la Cormuval son de carácter público, es que el concejal Marcelo Baraza acude al Ministerio Público a interponer una denuncia criminal por posible delito de fraude al Fisco, "prescrito en el artículo 239 del Código Penal, por la pérdida originada al erario público, en la contratación de prestaciones laborales que nunca se han prestado al interior de la Cormuval", según reza el documento presentado, en el cual también asegura que investigará posibles contrataciones similares para sumarlos a las indagatorias.

DOS POSIBLES NUEVOS CASOS

Pero estos no serían los únicos casos de trabajadores fantasmas al interior de la Municipalidad de Valparaíso, pues el concejal Marcelo Barraza, en conversación con Puranoticia.cl indicó que hay otros dos trabajadores que recibirían un sueldo de parte de la Corporación Municipal, pese a que residen en las comunas de Temuco y Concepción, respectivamente.

"Tenemos dos nombres más, que también los vamos a poner a disposición de Fiscalía, porque estarían registrados aquí, pero resulta que trabajan en otras ciudades del país. Eso es aún más grave, porque figuran en la planilla estas dos personas, les pagan mensualmente en Valparaíso y que están en otras ciudades. No trabajan físicamente acá", explicó el edil DC.

Además, explicó que "eso es lo que queremos ahondar y por eso hemos hecho esta denuncia. La verdad es que yo quiero saber, en particular, si esto es una descoordinación o si acá hay alguien que sale ganando y eso es lo que debe determinar la justicia en este proceso que estamos iniciando".

"El alcalde (Jorge Sharp) hace como que aquí no pasa nada, que está todo bien, pero nosotros, que estamos metidos adentro, creo que es nuestro deber tratar de transparentar la información que no ha querido dar la Cormuval, en este caso Marcelo Garrido (gerente general), que es experto en decir que las cosas están muy bien", sostuvo Barraza.

EL MODELO DE CONFINAMIENTO

Si bien, los hechos que pasaremos a relatar se encuentran en etapa de indagatoria, razón por la que no fueron incluidos en la denuncia criminal presentada ante Fiscalía, el concejal Marcelo Barraza adelantó a este medio que habrían otras irregularidades similares cometidas por la Corporación Municipal de Valparaíso, las cuales podrían ser agregadas próximamenete como antecedentes en el marco de la acción ya presentada.

La primera de ellas dice relación con los encargados territoriales del modelo de confinamiento dispuesto por la administración de Jorge Sharp para enfrentar la pandemia del coronavirus Covid-19 en los cerros de la Ciudad Puerto. Este trabajo está siendo llevado a cabo por funcionarios municipales, los que en los registros oficiales figuran con correo de la Corporación Municipal de Valparaíso, situación que abrió todas las dudas del edil de la Democracia Cristiana.

"Cuando empieza la pandemia, levantan un modelo donde dividen los cerros de la ciudad, llamándole confinamiento. La ciudad ya estaba dividida en sectores, pero ahora la dividieron en 16. Este modelo no ha sido muy efectivo territorialmente, pero en cada uno de estos existen personas que cumplen trabajo de carácter municipal, sin embargo aparecen con correos electrónicos de la Cormuval", explicó Barraza.

De igual forma, indicó que "lo que me gustaría saber es si efectivamente están haciendo un trabajo municipal, entonces tenemos ahí algo donde pudieran estar en el municipio con un sueldo y en la Cormuval con otro; puede que estén haciendo trabajos municipales con contrato de la Cormuval, lo que también es una falta administrativa grave, porque estamos hablando de más de 10 personas".

ADMINISTRACIÓN SHARP VS CONCEJALES

Desde la Corporación Municipal de Valparaíso, representada por su gerente general Marcelo Garrido, manifestaron al diario La Estrella de Valparaíso respecto al caso de Samuel Vidal que "en el pasado Concejo entregamos los antecedentes solicitados. Se asumió que la situación corresponde a una excepción, donde nunca se llegó a firmar un contrato. Si bien, se realizó el pago de sólo una cotozación (cercana a los $100.000), ya se hizo la gestión para restituir aquello".

Del mismo modo, Garrido sostuvo que "si el concejal (Barraza) quiere llevar el caso a la arena judicial, es ahí donde presentaremos nuestros descargos, no descartando que nos encontremos ante una posible denuncia calumniosa".

Por último, y confirmando la pésima relación entre los concejales con la administración Sharp, el gerente de la Cormuval aseguró que "acá estamos ante concejales que no quieren escuchar, que mientras dicen que quieren colaborar, paradójicamente salen con denuncias de este tipo, llena de impresiciones. Es más, la denuncia la hace un concejal (Marcelo Barraza) que ya fue denunciado por publicar información falsa sobre microbasurales y está querellado por sus dichos contra un porteño que perdió la vista en uno de sus ojos".

