La historia de la caída de Patricio Freire como Alcalde de San Felipe: Así se gestó el proceso que terminó en su destitución por notable abandono de deberes

Diversos fueron los factores que incidieron para que cuatro concejales de la comuna tomaran la determinación de solicitar la remoción del jefe comunal sanfelipeño, quien asumió el cargo en diciembre del 2012.

Si bien, los concejales que presentaron la solicitud de remoción por notable abandono de deberes en contra del alcalde de San Felipe, Patricio Freire, valoraron la resolución que acoge y termina por destituir al jefe comunal, los ánimos en esta comuna del valle del Aconcagua no eran de los mejores al día siguiente de conocida la noticia, la cual impactó a todos y cada uno de los habitantes de esta ciudad ubicada al interior de la región de Valparaíso.

Puranoticia.cl conversó con tres de los cuatro ediles que iniciaron el proceso el año 2018, Patricia Boffa (RN), Juan Carlos Sabaj (IND) y Christian Beals (IND - ex UDI). Justamente este último, el gran promotor del proceso, explicó en detalle en qué consistió esta etapa, que incluyó intervenciones de la Contraloría General de la República, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso e incluso de la Corte Suprema.

POLÉMICA DESTITUCIÓN DEL ADMINISTRADOR

Todo comenzó el 20 de febrero del año 2018, cuando cuatro concejales -Igor Carrasco (PPD) incluido, quien no contestó al llamado de este medio- votaron en sesión del Concejo Municipal la destitución del administrador municipal, Patricio González, debido a una serie de irregularidades que habría cometido, situación que fue aprobada, mas no ejecutada por el alcalde Patricio Freire, quien recurrió a Contraloría por considerar que no se cumplió el quórum.

Tras algunas semanas, el ente fiscalizador emite un dictamen, el cual indicaba que la destitución de Patricio González era ilegal, pues se necesitaban de cinco votos del Concejo (incluido el Alcalde) para poder hacerla efectiva. Tomando estos antecedentes, el concejal Christian Beals acude a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no obstante dicho recurso también fue rechazado por el tribunal de alzada ubicado en la Ciudad Puerto.

Pese a que el proceso se ponía cuesta arriba, Beals decidió acudir a la Corte Suprema, que en diciembre de 2018 entrega un dictamen, previo análisis de la ley, estableciendo que "el Alcalde no es un Concejal más y no forma parte del Concejo, aunque sí lo integre", por lo que se revirtió tanto lo indicado por Contraloría como por la Corte de Apelaciones.

Teniendo en cuenta el fallo del máximo tribunal del país, no quedaba más que el alcalde Patricio Freire removiera de su cargo a Patricio González como Administrador Municipal de San Felipe. Sin embargo, el jefe comunal decidió mantenerlo en el puesto, acción que se transformó en la gran causa para acudir al Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, donde se les presentaron dos alternativas: una acusación por notable abandono de deberes o por faltas a la probidad.

"Acá hubo una mala asesoría de los abogados, quienes le dijeron a Freire que el fallo de la Corte Suprema en ninguna parte decía que debía destituirlo (a su Administrador), pero cualquiera entiende que el tribunal superior de la República señala que automáticamente queda desvinculado. Los abogados le indicaron que en ninguna parte decía eso. Claro, el fallo no lo decía, pero debió haberlo hecho. Por eso fuimos al TER, que finalmente le dice que debió haberlo destituido", comentó a Puranoticia.cl el ex concejal gremialista, Christian Beals.

PROYECTO DE LUMINARIAS

El segundo gran tópico que derivó en la presentación de la acusación por notable abandono de deberes en contra del alcalde Patricio Freire, la cual concluyó este martes 11 de agosto con su destitución, dice relación con el proyecto de luminarias con la empresa Citeluz, el cual comienza con el ex alcalde Jaime Amar (1994-2012) y que indicaba que la firma podía bajar la potencia de los 10 mil focos de la comuna de San Felipe, pero sin que esto signifique una reducción en la luminosidad pasadas las 22:00 horas.

De esta manera, con la iniciativa se esperaba economizar entre un 23% y un 27% la cuenta de energía eléctrica de la comuna, la que ascendía a $48 millones, estuviera un foco o los 10 mil encendidos.

Pese a ello, Beals explicó que "ese contrato fue modificado cuando asumió Patricio Freire, en su primer periodo (2012), y tenía 150 días para realizarlo, pero se extendió el plazo y la empresa demoró cuatro años en terminar los contratos, y la Municipalidad siguió pagando los $48 millones mensuales, lo cual significa un detrimento a las arcas municipales".

A esto se suma, posteriormente, un decreto de pago a la empresa Citeluz, por $1.500 millones, el cual sobrepasaba en tres años el mandato del Alcalde de San Felipe, vale decir duraba siete años, pagando $21 millones mensuales. Bajo este contexto, cabe indicar que cuando hay proyectos, cuyos valores sobrepasan las 500 UTM y el periodo municipal, se necesita de una mayoría absoluta del Concejo Municipal para ser aprobado.

"Freire firmó el decreto de pago, de los cuales se han cursado ciento y tantos millones, con cuatro votos (de los ediles), cuando necesitaba de cinco", añadió Beals. Para comprender esto, vale hacer presente que a los seis concejales se sumaba el alcalde, es decir siete votos, cuyo porcentaje de dos tercios (2/3) es 4,66 votos a favor. Como se trata de personas naturales, la cifra se redondea en cinco votos, tal como lo estableció la Contraloría. De esta manera, el decreto fue firmado sólo con cuatro votos, lo que significó un pronunciamiento del ente fiscalizador, estableciendo la ilegalidad del proceso, además de determinarle a la Municipalidad que debía revertir el dinero, aplicar sanciones a los responsables e iniciar un sumario administrativo.

OTROS FACTORES

Otro de los hechos incluidos en la acusación por notable abandono de deberes en contra del alcalde Patricio Freire fue una ordenanza aprobada por el jefe comunal, la cual tenía como objetivo regularizar los estacionamientos privados. El problema recae en que -según manifestó el concejal Beals- la máxima autoridad comunal tenía un negocio de estacionamientos con su hermano, el que funcionaba hace seis meses en la comuna.

"Se le advirtió que no firmara, porque debe ver la probidad, que no puede firmar cosas que le favorecen en sus negocios. Contraloría lo observó al respecto también", explicó el edil independiente.

Además, aseguró que otro factor incluido en el requerimiento "se suman otros factores, como el hecho de que seis directores de la Municipalidad de San Felipe hayan sido sancionados por Contraloría por un proyecto relacionado al sistema de extracción de áridos del río Aconcagua".

REACCIONES

Luego de este proceso, iniciado por los concejales Beals, Boffa, Sabaj y Carrasco, finalmente el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso decidió remover a Patricio Freire de su cargo como Alcalde de San Felipe, por haber incurrido en notable abandono de deberes, quedando de esta manera inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por cinco años.

Al respecto, el concejal Beals indicó que "yo soy amigo de Freire, lo conozco desde que llegué a San Felipe, hace 40 años. Es lamentable, porque Freire no tiene mucha preparación en otros temas. Él ha sido comerciante solamente. No tiene una formación universitaria que le haya permitido ver la problemática desde otra mirada. Se asesoró muy mal. Los abogados lo llevaron a un callejón sin salida porque todo lo que firmó le advertimos de que no lo hiciera. Acá no hay una intención de perseguirlo, de ser mala leche, sino que hay que ser transparente".

Consultada por Puranoticia.cl por esta determinación comunicada por el TER de Valparaíso, la concejala Patricia Boffa (RN) contó que "uno debe tomarlo con mucha mesura, porque él tiene derecho, como todo ciudadano, a una apelación ante el Tricel, lo que realizará en los próximos días, una vez esté notificado. Como Concejo debemos reunirnos, conversar, ver cuál será la situación que se va a plantear de ahora en adelante, tomando en cuenta que el fin último es siempre lo mejor para San Felipe. Esto no es una alegría. Cuando a un alcalde le va mal, a la comuna le va mal. Queremos que a nuestra comuna le vaya bien, que esté tranquila y vamos a seguir trabajando para ser un aporte positivo".

En tanto, el concejal Juan Carlos Sabaj (IND) comentó frente a la resolución del TER que prefería no emitir comentarios de manera pública, considerando que el aún jefe comunal sanfelipeño puede apelar a lo expresado por el Tribunal Electoral y teniendo en cuenta que sólo recibieron un extracto de la decisión del organismo, razón por la que se excusó de hablar en profundidad, al menos hasta conocer la totalidad de lo expuesto por el Tribunal Electoral de Valparaíso.

¿QUÉ VIENE AHORA?

El próximo paso en el marco del proceso de destitución de Patricio Freire como Alcalde de San Felipe es la recepción íntegra de la resolución que así lo establece, para luego dar paso a la notificación de ella al propio jefe comunal. A partir de esta situación, Freire tiene cinco días para presentar una apelación la que, de ser rechazada, termina por removerlo completamente del cargo. A su vez, los concejales tendrán 45 días para elegir a la nueva máxima autoridad de la comuna, que deberá salir entre los seis ediles: Patricia Boffa (RN), Juan Carlos Sabaj (IND), Christian Beals (IND - ex UDI), Dante Rodriguez (PS), Mario Villanueva (RN) e Igor Carrasco (PPD).

