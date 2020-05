La desesperada historia de familia de funcionaria del hospital de Viña del Mar contagiada con Covid-19: claman por ayuda

Abuela se hizo cargo de sus dos nietos, ya que su hija y yerno están internados en el hospital Dr. Gustavo Fricke por coronavirus. No obstante, teme que tanto ella como el abuelo de la familia y su otro hijo también contrajeron la enfermedad.

Desesperación. Esa es la palabra que mejor define el sentir de una familia del sector de Forestal, en Viña del Mar, la cual tiene a al menos dos de sus miembros confirmados como casos positivos de coronavirus Covid-19 e internados en el hospital Dr. Gustavo Fricke, pero a la espera de los resultados del test que podrían confirman al menos otro contagio en el domicilio.

Todo comenzó hace casi dos semanas, cuando "Margarita" (nombre de ficción para no revelar su verdadera identidad, a solicitud de la familia), de 35 años, funcionaria del centro asistencial viñamarino, comenzó a presentar los síntomas atribuibles a la pandemia, razón por la que se efectuó el respectivo examen, el cual le dio positivo. A raíz de esto, la mujer fue internada de inmediato en el mismo hospital base de la Ciudad Jardín.

Momento seguido, su marido también comenzó a evidenciar los síntomas de la enfermedad, procediendo a realizarse el mismo protocolo que su esposa, dando positivo y siendo internado en el mismo lugar.

POSIBLES NUEVOS CONTAGIOS

A partir de esto, el matrimonio acudió a la madre de la mujer para que se hiciera cargo de sus dos hijos, uno de 13 años y otro de sólo 4. "María" (nombre de ficción para no revelar su identidad, a solicitud de la familia), de 55 años, lo hizo sin reparos, quedándose en la casa de su hija para cuidar a los dos niños. No obstante, los problemas no cesarían...

Fueron días después de que "María" llegó a la casa de su hija que comenzó a sentir una serie de malestares, como cansancio, escalofríos, fiebre, molestia en la garganta, dolor de cabeza, molestia estomacal, dolor abdominal, dificultad para respirar y arritmia, entre otros síntomas que van y vuelven, según señaló la mujer en conversación con Puranoticia.cl.

Bajo este panorama, "María" fue visitada en su casa momentánea por su marido (58) y su otro hijo, quienes luego de algunos días también comenzaron a sentir complicaciones de salud, lo que hace presumir que también puedan estar contagiados.

CLAMAN POR AYUDA

"Yo estoy hace cuatro días esperando los resultados de mi examen de coronavirus. Mi hijo y mi marido también se han sentido mal. He pedido que vengan a hacerles los exámenes, para ver si están contagiados, pero hasta el momento no han venido y sólo les dijeron que se quedaran en la casa y que no pueden hacer nada si no tienen fiebre o se estén ahogando", explicó la desesperada mujer.

La angustia de "María" radica en que su marido tiene problemas a los bronquios, lo que podría ser una complicación extra en caso de contraer la enfermedad pulmonar: "Él sufre de los bronquiops porque es fumador. Últimamente ha estado con las defensas bajas y corre más riesgo con la pandemia".

Debido a toda este hecho, la mujer clamó para que "vengan a tomar el examen a mi familia porque yo estoy muy preocupada. No voy a esperar que le venga una crisis fuerte de noche para hacer algo. Y si le dicen que no se mueva de la casa, ni siquiera puedo llevarlo a la posta. Entonces quiero algo para tratar a mi esposo e hijo, porque tiene tos con flema, entonces necesito que vengan a revisarlos".

SOLIDARIDAD DE SUS CERCANOS

Todo los problemas que ha sufrido esta familia viñamarina a raíz del Covid-19 también les ha significado recibir importantes muestras de cariño por parte de amigos, quienes se han puesto de acuerdo para ir en su ayuda, llevarles medicamentos y víveres para poder alimentarse durante estos días de cuarentena.

Una de ellas es Bárbara, quien comentó a Puranoticia.cl que "le hemos comprado mascarillas, desinfectantes, gotitas, porque están con los nervios de punta, temiendo que les pase algo, y más encima con la hija hospitalizada".

"A la casa donde vive la hija también han ido compañeras de trabajo, hicieron una 'vaquita' y les llevaron mercadería. En la casa del hijo y el marido no sé cómo estarán, así que el viernes les llevaremos una canasta con comida para el caballero", añadió la amiga de "María".

Finalmente, Bárbara lamentó que la autoridad sanitaria no envíe a un equipo a tomarles el examen a los otros miembros de la familia, recordando que les indicaron que "no les podemos hacer los exámenes hasta que no manifiesten los síntomas". Al respecto, se cuestionó diciendo "entonces, ¿qué pasa con lo que habla el Gobierno sobre los exámenes a los asintomáticos?. Lo único que les dijeron es que no salieran".

PURANOTICIA