La Cruz está de fiesta: Con Show Internacional gratuito de "Ella Baila Sola" se dio el vamos a la Expo Palta Verano 2020

Más de 180 stands ubicados en la plaza de la comuna llenan de colores y alegría a la comuna, este sábado la fiesta sigue con Noche de Brujas.

Con un gran y entusiasta marco de público el grupo español "Ella Baila Sola" despidió su gira "Voy" en un concierto gratuito en la Plaza comunal de la ciudad de La Cruz, V región.

El evento se llevó a cabo gracias a las gestiones realizadas por el Municipio local en el marco de la Feria Expo Palta Verano 2020.

Tras la puesta en marcha de más de 180 stands en la plaza y la presentación de Rodrigo Tapia (ex Rojo) fue el turno del cierre de la primera noche del show con el invitado internacional que prometía una noche especial llena de mucho romanticismo y energía.

Las españolas subieron al escenario pasadas las 22 horas y de principio a fin disfrutaron de un buen recibimiento por parte del público presente, quienes disfrutaron por más de una hora de los clásicos del grupo como "despídete", "Por ti", "Amores de Barra", entre otras y de los nuevos temas del disco "Imanes en la Nevera", llevándose finalmente galvanos de recuerdo, el saludo de Paltín (la mascota oficial de la comuna) y el aplauso de miles de asistentes.

Cabe recordar que el espacio cultural fue financiado por el municipio y el 6% de cultura y deporte del Gobierno Regional, buscando entregar una vitrina comercial a los emprendedores y comerciantes en un espacio seguro donde se mezcla el comercio local con la sana diversión familiar.

La Feria Expo Palta Verano 2020 continua este sábado 22 de febrero como varias actividades como la "Perrotón 2.0" (09 horas), La Palta Reina más Grande de Chile (18 horas), cerrando la jornada el show de Noche de Brujas (21 horas).

SHOW INTERNACIONAL GRATUITO

Puranoticia.cl conversó con el dúo español formado por las voces de Marta Botía, integrante original y Virginia Mos quienes entregaron sus impresiones sobre su gira y el presente de la agrupación y de la gran oportunidad de ofrecer un show sin costo a miles de personas.

¿Cuál es su sensación antes de salir al escenario en La Cruz ?

"Es un sentimiento agridulce hoy porque es nuestro último día de gira y sabemos que la gente nos espera con mucha ilusión de oírnos, pero a la vez estamos tristes porque Chile es maravilloso y es mejor que estar en casa es como un universo paralelo de felicidad y de grandes músicos, lo estamos pasando increíblemente bien".

¿Cómo se han sentido con la recepción del público?

"Esta gira ha sido particularmente increíble porque la gente ha respondido muy bien, hemos cantado canciones de nuestro nuevo disco que se llama "Imanes de la nevera", la gente ha recibido las canciones con mucho cariño y hay muchos que ya se sabían las canciones, lo cual nos ha elevado muchísimo más y cada sitio el que hemos visitado ha sido especial. Anoche veníamos de Viña del Mar y hemos terminado muy contentas, igual diciendo que pena que se vaya acabar la gira llevamos más de 20 días y se nos ha pasado volando y siempre cuando nos vamos ya estamos pensando cuando vamos a volver porque nos encanta venir hemos estado por casi todo chile pero no sigue faltando algunas ciudades porqué es un país muy grande los promotores son los que ven siempre dónde vamos a tocar Y dónde quieren que vayamos y bueno ahora han decidido que estemos aquí la alcaldesa ha puesto mucha ilusión para que viniéramos así que eso no depende de nosotros Porque nosotros seríamos a cualquier ciudad de Chile, en escenarios grandes diminutos, gigantescos todo".

Este evento tiene la particularidad de ser gratuito...

En hora buena y es una fiesta, un evento gratuito en La Cruz, a nosotros nos entusiasma que todo tipo de público puede acceder a nuestras canciones y disfrutar eso es muy bueno y maravilloso. En España pasa que se han acostumbrado a que esto sea gratuito y nadie quiere pagar por los conciertos por lo que se devalúa un poco el trabajo y el respeto a la cultura con lo que trabajamos todos los artistas, pero bueno hay que tener siempre un equilibrio.

"Ella Baila Sola" es un grupo que lleva más de 20 años en la escena musical ¿Cómo han ido evolucionando respecto a la transformación de este mercado?

"Hemos estado presentes en las nuevas plataformas y nos hemos ido modernizando más rápido de lo que nos ha costado aprender, con las nuevas plataformas hay que estar con los tiempos y actualizarse hay que saber cómo llegar al público de otra manera y todos cambian tan rápido y que hay que estar encima de las nuevas tecnologías, dejarte ayudar y ver lo que hace mucho los nuevos artistas la gente joven los que manejan todo esto cómo lo hacen y cómo funciona hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Lo anterior también tenía muchas cosas buenas, pero esto también tiene muchos beneficios ya que puedes llegar a mucha gente de manera inmediata y de manera muy directa con las redes sociales para llegar cada vez a un número mayor de gente al final es una cuestión de adaptarse y creo que lo estamos haciendo muy bien".

Históricamente sus producciones han vendido millones de discos y con la el cambio tecnológico ¿Cómo miden el éxito ahora?

"Hemos podido medir nuestro éxito a través de mirar los millones de reproducciones que tenemos en cada una de nuestras redes sociales. Nos alegra ver las cantidades de otra manera ya no van a personas a comprar el disco, sino que hay otras personas que están escuchando a través de todo tipo de aplicaciones y escuchándote diariamente y ahí puede medir esas estadísticas. Todo es muy distinto, pero también muy bonito, así han desaparecido las fronteras y nos puedan escuchar y por muchos lugares del mundo".

Más allá de las plataformas y redes sociales como se ha visto la evolución musical del grupo

"Sin duda, hemos tenido evolución musical en el sonido para que se note que estamos en el 2020 y también hay una conciencia para guardar la magia en una producción. Esto último sin dejar a un lado las letras, que es una de las cosas más importantes. Probamos con sonidos más modernos y eso se refleja en lo que nosotros componemos, sin perder nuestro estilo, lo que nos hace especiales".

¿Cómo es el proceso de creación de los temas?

"El proceso productivo de creación nos gusta hablar de cosas cotidianas y cosas que pasan mayoritariamente en la vida desapercibidas y afortunadamente de pronto viene una inspiración para acercar estos temas naturales que nos pasa a nosotras o a nuestros amigos y juntarlas. En el último disco hay canciones de ambas y a veces vamos modificando cosas como las voces. En cada canción tenemos una dinámica diferente, no tenemos un patrón de composición establecido".

¿Hay algún artista con el cual les gustaría compartir el escenario?

"Nos encantaría tocar con Ed Sheeran, por ejemplo, porqué es un compositor maravilloso y su estilo no toca mucho. De los jóvenes de ahora podríamos también tocar reggaetón (risas) Nos gusta todo tipo de música y eso es muy bonito, porque no nos encasillamos. Al final en nuestra biblioteca musical tenemos de todo. Nos gusta también Justin Bieber"....

¿Conocen algo de la música chilena?

"Tuvimos la suerte de conocer a la Pablo Herrera, sabemos que es un cantante muy querido en Chile, pero la verdad es que no llega mucho España y cuando estamos acá, tenemos mucho trabajo y no da para estar pendiente".

¿Porque llegan más representantes de la música chilena a España?

"Porque los músicos tienen o no romper esa barrera internacional es difícil explicar, lo que pasa con la magia, no sabemos dónde está el kit de la cuestión".

¿Porque el público chileno las sigue tanto?

"La gente la gente se identifica con las letras, así con un poco de mala idea, de humor, de una cosa muy natural y muy cercano. A la gente siempre le contamos cosas que le pasan a todos y creemos que eso está bien. Es maravilloso estar ahí cerca de público con todo eso."

¿Qué les pasa por la mente cuándo piensan en el Festival de Viña del Mar?

Lamentamos perdernos a Maroon 5. Nos encantaría estar ahí en el escenario de la Quinta Vergara. Ojalá estemos muy pronto, porque uno de nuestros sueños, pero bien es una situación que lo ven los productores, aunque esperamos que en algún momento se dé esa oportunidad, como jurados o de lo que sea.

¿Qué opinan de la contingencia nacional y todo esto de lo llamado explosión social?

Respecto de eso, nos hemos ido y ha estado todo bien y ahora hemos vuelto y está todo roto... no sé qué han hecho ustedes pero de contingencia política no queremos hablar, no nos metemos en esos temas.

¿Qué viene ahora para Ella Baila Sola?

Llorar mucho (risas)... siempre estamos con la mente puesta en la siguiente gira, sólo sabemos que vamos a volver a Chile pronto. Nos vamos unos meses a España y no paramos porque tenemos agenda completa, además de grabar unos video clips.

La fiesta en La Cruz continua este sábado con la presentación del grupo Noche de Brujas.

PURANOTICIA