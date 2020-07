La columna de Amelia Herrera: "Cómo entender a parte de nuestra sociedad que raya en la intolerancia"

Ex diputada y ex alcaldesa de Quilpué lamentó la utilización de "la agresión, la violencia y un lenguaje abusivo" de algunas personas frente a la adversidad.

Columna de opinión: Amelia Herrera, ex diputada y ex alcaldesa de Quilpué.

Cómo entender a parte de nuestra sociedad que raya en la intolerancia, que pone fin las relaciones humanas faltando el respeto de quienes piensan distinto en diferentes materias, que tienen que ver con nuestras vidas en la vida cotidiana.

Personas que frente a la adversidad, con grados importantes de intolerancia, utilizan la agresion, la violencia y un lenguaje abusivo, intentando destruir la esencia, el espiritu, de otros seres, que sólo por pensar diferentes son objeto de aquello.

Querer destruir sin darse cuenta que es su propio ser el que se esta aniquilando en lo mas profundo de su mundo interior y que escapa a la mente humana.

¿Quién es dueño de la verdad absoluta? Nadie, no existe. Son verdades que cada persona se crea en su mente consciente, sin recurrir a su inconsciente que tiene su propia historia.

Pero, ¿existe lo bueno y lo malo o es sólo una ilusion de la mente? Y alli es donde se vuelve un infierno poder tolerar lo que cada individuo cree que es lo correcto o incorrecto.

Lo que me llama la atencion es cómo los que practican la intolerancia lo hacen utilizando una caracteristica de los humanos: "la imitacion". Algunos comportamientos y expresiones son copiadas unos de otros, lo que se puede apreciar claramente en las redes sociales. El odio y la agresion casi en cadena.

Una persona me dijo "no puedo tolerar que otra persona piense diferente. Me da una rabia infinita y a veces me siento malo por ello", y agregó "pero tambien me siento malo porque me siento desgraciado. Este hombre se comportaba de manera hostil y despiadada.

La conclusión a la que llegamos es que esta persona se comporta asi con sus semejantes por miedo, soledad, porque carece de cosas necesarias que otros poseen. Conductas fanaticas que han sido analizadas en profundidad por profesionales de ese ambito.

Es posible que este tipo de personas padece de la mayor de las desgracias: verse tratados por la mayoria sin amor, ni respeto.

¿Han escuchado a quienes dicen "han herido mis conviciones"? Por sus propias creencias politicas, religiosas y de cualquier otro orden, como si fueran parte de su propio cuerpo, es como si los hubiera atropellado un automovil que afectara alguna parte fisica. Ser tan suceptibles es un problema de ellos no de los demas.

Por ello es que no por sentirse heridos en sus convicciones pueden tener derecho a herir de verdad el alma de quienes no piensen como ellos. El fanatismo no conduce a tener una sociedad sana, en la que se respeten los seres humanos entre si.

Lo que ocurre hoy en nuestro planeta y en especial en mi país, me hace reflexionar, al escribir este texto un tanto filosófico, pero que si fuesemos respetuosos y tolerantes de pensamiento y en acciones que permitan valorar a cada persona en lo que "es" en lo mas profundo de su ser, podriamos enfrentar de otra forma esta etapa de conflictos y de pandemia que han marcado un hito en la historia.

Debemos darnos las manos, ayudar a quienes están sufriendo, sin juzgar, con espiritu de unidad y entendimiento. Parece dificil, pero no lo es. Cada uno de nosotros es responsable de sí mismo, y en esa medida y en lo individual, si tenemos pensamientos de generosidad, la vida, sin dudas, nos sorprenderá de acuerdo al aprendizaje que debemos cumplir en este paso por la vida, que nadie sabe cuánto durará.

PURANOTICIA