Juzgado sobresee a Fiscal de Villa Alemana y al Director de la PDI tras querella de Francisco Pulgar

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó el sobreseimiento total y definitivo de la fiscal jefe de esta comuna de la provincia de Marga Marga, María José Bowen Silva; y del director nacional de la PDI, Héctor Espinosa; en el marco de una querella por injurias y calumnias, presentada por el supuesto perito Francisco Pulgar.

La querella en cuestión consideraba "injuriosas" y "calumniosas" las declaraciones vertidas en una entrevista de prensa dada por la fiscal Bowen, en el contexto del caso Ámbar, donde la persecutora solicitaba a la prensa "responsabilidad en la información".

Esto, además, en contexto de que algunos noteros de matinales habían ingresado al domicilio del presunto responsable del hecho, Hugo Bustamante, para revisar el sitio del suceso.

Ante ello, el magistrado Ignacio Adana Juri dio lugar a la petición de las defensas de la fiscal Bowen y del director Espinoza, en orden a decretar el sobreseimiento definitivo.

Esto, por considerar que dichas expresiones no iban dirigidas ni hacían mención de alguien en particular y que no se podía considerar como un hecho constitutivo de delito el comunicar la importancia de que los medios de comunicación fueran responsables en el interés de informar y recabar información de investigaciones que se encuentran actualmente en curso, y, cuya intervención, puede entorpecer o comprometer investigaciones criminales o derechamente alterar sitios del suceso.

