Juzgado de San Carlos ordena realizarle examen que detecta el Covid-19 a empresario imputado por caso luminarias

El Juzgado de Garantía de San Carlos ordenó a Gendarmería realizar de inmediato un examen por Covid-19 al empresario L.M.L.H., imputado como autor del delito de soborno en el proceso de licitación de recambio de luminarias en la ciudad de Chillán, y quien debió ser trasladado al hospital penitenciario de Santiago aquejado de una neumonía.

En audiencia de revisión de la prisión preventiva, la cual no se realizó por la ausencia del imputado, la magistrada Claudia Gómez dispuso que la institución penitenciaria remita al tribunal un informe con los resultados del examen ordenando y del tratamiento que estaría recibiendo el imputado. Además, acogió la solicitud de la defensa y fijó para el mediodía de hoy, jueves 4 de junio, audiencia de cautela de garantías.

"Teniendo presente esta juez los antecedentes vertidos en esta audiencia y en los cuales no hay un respaldo documental para saber cuál es la situación médica actual del imputado, respecto de esto sólo se esgrimió por Gendarmería que el imputado se encuentra en el hospital penitenciario afectado por una neumonía y se señala como enfermedad de base diabético e hipertenso. No se hace referencia que haya sido diagnosticado por Covid-19, lo cierto es que se señala también que esta enfermedad no ha sido diagnosticada, porque no se cuenta con los medios para ello", sostuvo la magistrada.

"En virtud a ello se dispone que Gendarmería realice de manera inmediata las pruebas al imputado para determinar si se encuentra afectado por esta enfermedad (Covid-19), lo que deberá ser comunicado al tribunal para efectos que se tomen las medidas que corresponden en relación al tratamiento que le podría corresponder al imputado en virtud de esa enfermedad, y que no quede sujeto a una eventual agravamiento de su condición; y en qué condiciones se encuentra el imputado actualmente, qué tipo de tratamiento se le está otorgando", agregó.

El imputado es dueño de Itelecom, empresa que se adjudicó la licitación en Chillán, y está imputado por el Ministerio Público como autor del delito de soborno, cometido presuntamente desde mayo de 2019 hasta abril recién pasado, en el caso de las licitaciones de luminarias públicas de la capital del Ñuble. También está imputado por el mismo delito en el caso de las liuminarias de Iquique. Se encuentra en prisión preventiva desde el 10 de mayo pasado.

