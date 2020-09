José Villagrán y polémica fiesta de camioneros en plena carretera: "Puede ser un video falso"

El presidente de Fedesur y vicepresidente de la CNTC sostuvo que "los camioneros no somos así, los conductores no somos así".

"Estamos averiguando porque puede ser un video falso". Con estas palabras se refirió José Villagrán, presidente de Fedesur y vicepresidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) de Chile, al video publicado en redes sociales, que muestra a un grupo de camioneros en una fiesta con dos mujeres semidesnudas.

Al respecto, el dirigente del gremio aseguró que el video fue grabado en el norte del país, "donde la CNTC no tiene asociación gremial". Por ello, sostuvo que "si exitió el video, pertenece a otra organización".

LEER TAMBIÉN: Indignación causa video que muestra a camioneros en fiesta con mujeres semidesnudas y en plena carretera durante el paro.

"Hemos llamado para que hagan averiguaciones, porque no vamos a aguantar que sucedan estos hechos en la organización", añadió José Villagrán.

De igual forma, sostuvo que "los camioneros no somos así, los conductores no somos así. Si hicieron eso, deben estar fuera del gremio y van a estar fuera del gremio. Y repito: es en el norte, no en el sur".

Villagrán también comentó que "la burla que hacen estos señores, haciendo esta fiestecita, es mala y no la comparto, pero tampoco comparto que falte combustible".

LEER TAMBIÉN: Camionero muere atropellado por máquina que cruzaba el bloqueo dispuesto por sus pares en Curicó.

En ese sentido, expuso que "en Temuco hay combustible, donde falta es en Valdivia y Osorno, pero eso no es culpa de los camioneros, es culpa de las grandes empresas, que sabiendo el domingo que nos íbamos a parar hicieron tres turnos y no hicieron ningún despacho... y la gente consume combustible".

Finalmente sostuvo que "estamos esperando que el Gobierno responda nuestras peticiones, pero los responsables son las grandes empresas que venden combustible y el Gobierno, que nos tiene obligados a estar paralizados acá, cuando nosotros no queremos".

PURANOTICIA