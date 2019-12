Jorge Sharp y grave acusación de Carabineros contra comerciantes nocturnos: "Me parece irresponsable"

Prefecto de Valparaíso aseguró que vecinos y locatarios nocturnos de calle Cumming dieron refugio a antisociales que lanzaron bombas molotov a los uniformados.

"Los delincuentes eran refugiados en los mismos locales. Se escondían en casas del mismo sector y entorpecían nuestro trabajo". Una gran polémica levantó el prefecto de Carabineros de Valparaíso, coronel Óscar Alarcón, con estas declaraciones en las que aseguraba que los comerciantes nocturnos de calle Cumming daban refugio a los antisociales que lanzaban bombas molotov hacia los uniformados que intentaban dispersarlos.

Y justamente al respecto se refirió el alcalde de la Ciudad Puerto, Jorge Sharp, quien señaló en radio Biobío que "yo no tengo ningún antecedente que grafica aquello. Me parece gravísimo que se acuse al comercio y a los vecinos".

En ese sentido, el jefe comunal aseguró que "conozco a vecinos y a comerciantes, y sé que no son violentistas. No se le puede acusar a alguien tan livianamente de aquello".

Es por ello que Sharp solicitó que los antecedentes que posea Carabineros "se pongan a disposición y se investigue, porque me parece irresponsable y me parece que no ayuda al clima que se debe generar en la ciudad".

"En la plaza del Descanso están muy preoocupados, en calle Cumming viven niños, adultos mayores, es un lugar muy delicado para la ciudad y me parece que la estrategia policial no debiese ser sino proteger a estos lugares, para que no se produzca lo que ocurrió", agregó la autoridad edilicia.

Finalmente, sostuvo que "me parece que una autoridad no puede hacer declaraciones así de incendiarias y generar mayor tensión con el comercio nocturno y con los vecinos. Yo invito, llamo y exijo una mayor responsabilidad en esas declaraciones y que los antecedentes pasen a los respectivos órganos".

