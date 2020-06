Jorge Sharp y decisión del Gobierno de no decretar cuarentena en Valparaíso: "Están llegando tarde a todas, se parecen al Pepe Rojas"

Alcalde porteño aseguró que el Gobierno "no tiene propuestas para Valparaíso" y agregó que "el límite en Valparaíso, también en Viña del Mar y en la provincia de San Antonio, se superó".

Con evidente molestia reaccionó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a la decisión adoptada por el Gobierno de no decretar cuarentena en la región de Valparaíso, ante el incremento de casos positivos de coronavirus Covid-19.

Vale recordar que tanto el jefe comunal porteño como otra veintena de alcaldes de las 38 comunas de la región, además de parlamentarios (de todos los sectores políticos) y otras autoridades han manifestado públicamente su deseo que el Ejecutivo decrete esta medida restrictiva para la zona.

En conversación con radio Biobío, Sharp aseguró que "del Gobierno es muy poco lo que se puede esperar. Siempre he tenido una actitud de colaboración, pero creo que es momento de sacar la voz y decir las cosas por su nombre: el Gobierno no tiene propuestas para Valparaíso".

EL NUEVO ROL DE LA SALUD MUNICIPAL

"OK, no quieren declarar cuarentena... bueno, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Vamos a esperar que aumenten los contagios y que la gente se muera en la casa sola? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes por qué estamos molestos? Hoy se hizo un anuncio: el subsecretario o el ministro señala que la Atención Primaria de Salud (APS) va a comenzar a hacer seguimiento de los casos. ¡Y hace un mes planteamos esto!", añadió el Alcalde de Valparaíso.

En ese sentido recordó que desde el Ejecutivo "no nos querían pasar la información de los casos de contagio en Valparaíso, cuando no eran más de 50. Tuvimos que poner un recurso de protección para que soltaran los datos. Lo rechazaron, nos criticaron en redes sociales y por el mismo ministro. Ahora el mismo ministro dice que es importante, un mes después, que la APS es importante para el control. Recién descubrieron que existía algo que se llama consultorio y Cesfam, luego de tres meses de pandemia. Eso demuestra que no saben lo que están haciendo. Están improvisando".

Al respecto, Sharp explicó que desde el 1 de abril que los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna han realizado este trabajo de control epidemiológico, y con recursos municipales. Por ello, indicó que "este anuncio va a suponer más recursos, porque vamos a requerir de más personal, gente 24/7 trabajando, porque nuestros equipos están reventados".

"EL LÍMITE SE SUPERÓ"

"Pienso que hay un límite y el límite en Valparaíso, también en Viña del Mar y en la provincia de San Antonio, se superó. Llegaron tarde con los cordones sanitarios, llegaron tarde con las residencias sanitarias. Hemos pedido al Seremi de Salud una residencia sanitaria para Valparaíso. Llegaron tarde con el control epidemiologico. Están llegando tarde a todas, se parecen al Pepe Rojas", indicó con molestia el jefe comunal porteño a la emisora.

Por último, Sharp aseguró que "no hay propuestas para Valparaiso en materia sanitaria, y eso es preocupante, porque si no decretan cuarentena, entonces ¿qué hacemos?, ¿qué empujamos? Nosotros tenemos una propuesta, que la hemos dado a conocer, que es el modelo de confinamiento barrial. Ese podría ser un camino, pero el Gobierno ni siquiera quiere escuchar lo que estamos haciendo. Se han limitado a entregar canastas de mercadería, que bienvenida sean, y las entregaremos lo mejor posible, pero eso no resuelve todo el problema. Ya me parece que esto llegó a un límite y eso expresa las molestias de mis palabras".

