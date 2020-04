Jorge Sharp llama a no visitar Valparaíso durante el próximo fin de semana largo

"Nuestra preocupación es grande, más ahora que en varias comunas de la región Metropolitana se han levantado las cuarentenas", indicó el Alcalde porteño.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, manifestó su preocupación ante lo que podría ser una masiva llegada de turistas provenientes de la región Metropolitana durante el próximo fin de semana largo.

"Nuestra preocupación es grande, más ahora que en varias comunas de la región Metropolitana se han levantado las cuarentenas", indicó el jefe comunal porteño, recordando que el 1 de mayo (Día del Trabajador) es viernes.

Por eso, Sharp hizo un llamado a no venir a Valparaíso y cuidarnos entre todos del contagio del coronavirus, diciendo que "hacemos un llamado a la gente a no venir, no solamente el próximo fin de semana largo, sino que tampoco éste".

De igual forma, anunció que "hemos hablado con alcaldes y alcaldesas de la región de Valparaíso, también me he puesto en contacto con el ministro (del Interior), Gonzalo Blumel, y le hemos pedido lo antes posible una reunión para poder coordinar de forma constructiva las medidas necesarias para proteger a la región de Valparaíso".

Cabe indicar que ya son 421 las personas que han sido contagiadas con esta enfermedad en la región de Valparaíso que, además, posee un total de siete víctimas fatales.

Al respecto, Sharp cerró diciendo que "hay que poder evitar que miles de personas este fin de semana vengan a nuestra región, con ello evitando el aumento de los contagios, que es lo que hoy nos importa en Valparaíso".

