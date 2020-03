Jorge Castro compara a Contraloría con "jardín infantil" tras informe que revela predios irregulares en Laguna Verde

Ex alcalde de Valparaíso analizó el documento diciendo que "parece de jardín infantil que venga Contraloría con un informe desfasado en el tiempo, que tiene observaciones que no se ajustan a lo que ha pasado todo este tiempo".

El Informe Final de Auditoría N° 667, de 2019, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, y publicado por Puranoticia.cl, detectó que 1.263 predios de la localidad porteña de Laguna Verde no cuentan con permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales (DOM), situación que quedó al descubierto tras una fiscalización efectuada por el organismo de control entre enero de 2016 y diciembre de 2018. Vale decir, comenzó bajo la administración de Jorge Castro y continuó con la de Jorge Sharp.

Teniendo en cuenta esta situación, este medio conversó con el ex Alcalde de Valparaíso (UDI), quien restó méritos a lo planteado por el ente contralor que, entre una serie de puntos, indica que la DOM no ha confeccionado ni mantenido actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación comunal; que, si bien, la DOM entregó antecedentes "relevantes", lo hizo de forma parcializada; que la Municipalidad no ha ejercido acciones para evitar la venta de porciones de terreno expresadas en términos porcentuales; y que la Seremi de Vivienda tampoco ha ejercido su rol tutelar respecto del actuar de la DOM; entre otros puntos.

Además, vale consignar que 393 predios, de un total de 410 (95,8%), ubicados en el área de extensión urbana; y 810, de un total de 882 propiedades (98,6%), emplazadas en el área rural, no cuentan con permiso de edificación, según lo establece la Contraloría en su Informe Final.

CRÍTICAS A CONTRALORÍA

En base a todos estos antecedentes expuestos, Jorge Castro señaló a Puranoticia.cl que "Contraloría no hizo ni una labor ni con Bienes Nacionales, que a la Seremi la tiene al lado, en la Intendencia; ni hizo las consultas de loteo irregulares en el Serviu; y ahora, tampoco se fijó que han habido sendos requerimientos judiciales, que han habido situaciones y un trabajo arduo que, imagino, esta administración habrá seguido".

Si bien, reconoció que "es cierto que hay una falta grave" en Laguna Verde, el ex jefe comunal de la UDI indicó que "lo que dice hoy es una situación añeja, desfasada, que da cuenta de una realidad y que no da cuenta de lo que está haciendo Bienes Nacionales, que tiene a varios procesados; de lo que está haciendo Serviu; y de lo que está haciendo la Municipalidad".

"Entonces, lo que habría que decirle a Contraloría es que más que tirarnos humo, es requerir dónde está el informe de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social, dónde está el informe final, dónde está la auditoría de esa Corporación. ¿Será que es porque la Municipalidad tiene un convenio con Contraloría, firmado por esta administración, el cual no tenemos? Ahí sí que hay materia, porque nadie ha sabido nada. Es como decir 'más de lo mismo', porque para nadie es un misterio lo que ha dicho Contraloría", añadió quien encabezara la Municipalidad de Valparaíso entre los años 2008 y 2016.

DEFENSA AL SERVIU

En base a todos estos antecedentes expuestos, Jorge Castro salió en defensa de la mención realizada por el órgano fiscalizador a la Seremi de Vivienda, que tiene a su cargo al Serviu: "No es real lo que dice Contraloría, de que el Serviu no ha hecho una información cabal y precisa. Ha habido Concejos Municipales donde han llegado encargados de loteos irregulares del Serviu a hablar con concejales, para darle cuenta de la situación que hoy se gatilla especialmente en Laguna Verde".

"Esto, lejos de ir bajando, ha ido subiendo y hoy es un hecho real. Ahí hay miles de personas que viven, y la Contraloría parece ser que reafirma, cada cierto tiempo, lo que han dicho los tribunales de justicia. Esto no es que partamos con este Informe Final de Contraloría. Eso no es así. Aquí han habido juicios, comunicaciones, ha estado Bienes Nacionales. Nada de eso sale en el informe. Hace menos de un año o un año, el propio ministro de Bienes Nacionales (Felipe Ward), cuando ejercía su puesto, vino y la propia seremi Rosario Pérez dijo que iba a ejecutar a dos o tres inmobiliarios que vendían porciones de terreno, lo que se llama "derechos", venden derechos", añadió el ex jefe comunal gremialista.

Castro planteó también que "no reconocer que el Serviu ha hecho una gran labor, con la encargada -que es una destacada arquitecta- de loteos irregulares, que ha tenido exposiciones, y llegar hoy con el Informe Final, que con toda la información que hay, parece de jardín infantil que venga Contraloría con un informe desfasado en el tiempo, que tiene observaciones que no se ajustan a lo que ha pasado todo este tiempo y que no da cuenta de una realidad que es un hecho: hay una población constituida en el lugar".

RESPONSABILIDADES

En cuanto al problema de los loteos irregulares, Castro sostuvo que "esto no es que para instalarlas pasen por la Dirección de Obras Municipales, sino que ha sido sucesivo. Ha habido, después del 2010, una explosión de muchos lugares, recuerda que venimos de una situación en que había hasta antes del 2010 o 2012, tú podías inscribir en el Conservador de Bienes Raíces un porcentual de tu terreno, es decir, había mucha venta de parcelas que se dividían en 10 o 20, y esa porción la puedes inscribir en el Conservador de Bienes Raíces. Para eso, hubo un largo proceso que la ciudad vivió de muchas personas que fueron llevadas a tribunales respecto a la investigación de los inspectores municipales".

Acerca de las responsabilidades en esta materia, el ex Alcalde de Valparaíso aseguró que "pasa fundamentalmente porque creo que viene de una situación, primero, que tiene que ver con la ampliación del radio urbano; tiene que ver con el servicio de una concesionaria, que es Esval, para cualquier saneamiento son las factibilidades de agua potable, y en este caso la concesionaria, por la cantidad de recursos que significa, no ha podido hacerlo".

Y en ese sentido expuso que "Laguna Verde trabaja con una cooperativa de agua potable, que atiende a un pequeño número de habitantes, pero hay miles de habitantes que no tienen la posibilidad de acceder ni al agua de la cooperativa ni mucho menos del agua de la concesionaria, que no ha hecho las obras. Hay ahí una situación".

