Jefe de zona descarta decretar el cierre de playas en la región de Valparaíso

Un revés sufrió la solicitud planteada por la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. Esto, con el objetivo de evitar aglomeraciones en los balnearios, como Reñaca.

El jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, descartó de plano cerrar playas, tal como lo han pedido algunos alcaldes, como Virginia Reginato, en Viña del Mar.

En base a que son justamente los balnearios los lugares que más gente concentran durante los fines de semana, se hizo un llamado a decretar el cierre al acceso a la playa, más aún considerando que se aproxima un fin de semana largo.

Consultado por esta situación, el contraalmirante Marcic explicó que "la región no tiene cuarentena decretada. Lo que estamos haciendo es implementar patrullas marítimas para evitar que personas vayan a las playas".

Pese a ello, el oficial de la Armada dijo que "el cierre de playas no está disponible. Hay playas habilitadas y no habilitadas: ahora no están habilitadas, pero la gente debe comprender su rol social y no deben ir a las playas".

De igual forma, aseguró que "los que sean sorprendidos serán conminados a regresar a sus hogares y a que actúen responsablemente. Lo haremos con fuerza y convicción, pero necesitamos que lo cumplan".

Cabe recordar que a esto se suma un anuncio de marejadas, por lo que el jefe de zona hizo un llamado al autocuidado de la población.

