Jefe de la Defensa para la región de Valparaíso asegura que seguirá al mando, pese a entrar en cuarentena

"Sigo al mando de la jefatura, trabajando a distancia, en autoaislamiento y en espera de los resultados de mi examen PCR", señaló el contraalmirante Yerko Marcic.

La hospitalización, tras presentar síntomas atribuibles al Covid-19, del seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, ha significado un fuerte golpe a las principales autoridades de la región.

Así lo manifestó en primer lugar el intendente Jorge Martínez, quien habló del "delicado estado de salud" de la autoridad sanitaria, y luego lo reiteró el jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic.

Al respecto, el encargado de la defensa señaló que "nuestro seremi de Salud, Francisco Álvarez, es posible que se encuentre positivo de Covid-19. Eso lo decretarán los exámenes correspondientes".

"Estamos siguiendo, junto al intendente, el protocolo establecido, que implica que ambos pasemos a aislamiento preventivo y hacernos el examen PCR para confirmar que estemos libres de Covid-19. Esto, mientras funciona la cadena de reemplazos, establecida de antemano, porque esto es algo que podía ocurrir", añadió el oficial de la Armada.

Bajo este contexto, el contraalmirante Marcic aseguró que "sigo al mando de la jefatura de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, trabajando a distancia, en autoaislamiento y en espera de los resultados de mi examen PCR".

"Tenemos todas las capacidades informáticas y de comunicaciones para poder hacerlo, así que la tarea continúa. No he abandonado mis funciones, sigo al mando de la jefatura de la Defensa de la región y en contacto con mis asesores, con quienes siempre he estado en estrecho contacto para trabajar", explicó.

Por último, el encargado de la defensa aseguró que "no tengo ningún síntoma, me siento muy bien y espero que así siga siendo".

