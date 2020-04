Jefe de la Defensa en la región de Valparaíso y marchas por Día del Trabajador: "No deben realizarse"

Contraalmirante Yerko Marcic descartó autorizar manifestaciones que se están organizando tanto en Valparaíso como en otras comunas.

Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador en todo el mundo, jornada que será muy diferente a las pasadas, debido a la propagación del coronavirus Covid-19 y al llamado a evitar las aglomeraciones.

Teniendo en cuenta que en la región de Valparaíso, y en el país en general, ya se están organizando manifestaciones, el jefe de la Defensa Nacional para la zona, contraalmirante Yerko Marcic, recordó que éstas no están autorizadas.

"Cualquier acto público que congregue a un grupo de personas está vedado por disposición de la autoridad sanitaria nacional", señaló el oficial de la Armada de Chile.

"Me preguntan por marchas, pero quiero ir más allá: los cines están cerrados para no aglomerar. No hay actos deportivos, porque, qué pasa si personas que van al estadio se sientan a un metro cada una. En el contexto de la pandemia y de la crisis sanitaria que vivimos, no están autorizados las aglomeraciones y los actos públicos, por lo tanto no deben realizarse", concluyó el contraalmirante Marcic.

