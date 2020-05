Jefe de la Defensa desmiente a Reginato: "No he nombrado a ningún delegado para la seguridad en Viña del Mar"

El contraalmirante Yerko Marcic aclaró una información enviada por la Municipalidad de Viña del Mar, que celebraba el nombramiento de un delegado ante el aumento de los delitos en la comuna.

"Sin duda, es una respuesta real, oportuna y eficiente a las solicitudes de la comunidad viñamarina, de reforzar las medidas de seguridad de pública". Con estas palabras, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, celebraba este martes el anuncio de contar con un Delegado de Seguridad Nacional para la Ciudad Jardín.

Mediante una nota de prensa, enviada por el departamento de Comunicaciones de la misma Municipalidad, se informaba que el capitán de navío Pablo Cifuentes sería el encargado de cumplir con estas labores.

Esta misión habría sido encomendada por el jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, quien este miércoles 13 de mayo desmintió tal información en el punto de prensa diario respecto al balance del coronavirus Covid-19 en la zona.

"A raíz de una información de prensa, quiero aclarar que no he nombrado a ningún delegado para la seguridad nacional en Viña del Mar, sino que he designado en las 38 comunas de la región a un delegado del jefe de la defensa", indicó el oficial de la Armada.

Además, el contraalmirante Marcic explicó que "esta instancia es con el propósito de canalizar las inquietudes de los alcaldes, que están relacionadas con las tareas de defensa y no reemplazan a la instancia de coordinación y contacto con los gobernadores provinciales ni con el intentendete".

Por último, el jefe de la Defensa para la región concluyó su aclaración diciendo que "quiero señalar categóricamente que el orden público y la seguridad siguen estando a cargo de Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para estos fines".

Cabe recordar que desde el municipio de Viña del Mar informaron que "el nombramiento del comandante (Pablo) Cifuentes tiene como finalidad el abordar de manera concreta la situación de los delitos que están afectando a la comunidad en diversos sectores de Viña del Mar, pese al toque de queda decretado por el Gobierno".

PURANOTICIA