Irregularidades detectadas en Fiesta del Guatón Loyola escalan a Fiscalía de Los Andes: podría haber fraude al Fisco

El ex Concejal y ex Gobernador, Benigno Retamal, presentó todos los antecedentes del informe de Contraloría al Ministerio Público, con el objetivo que se designe un fiscal y se investigue todo lo señalado.

Inmediatas repercusiones tuvo el Informe Final Nº 642, de 2019, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso a la Municipalidad de Los Andes -al cual Puranoticia.cl obtuvo acceso- donde da cuenta de una serie de irregularidades cometidas en el marco de la conocida Fiesta del Guatón Loyola, en sus versiones 2017 y 2018.

Y es que considerando que la situación podría revertir un carácter de delito, el ex concejal y ex gobernador de Los Andes, Benigno Retamal, acudió a la Fiscalía Local de Los Andes para entregar todos los antedentes del caso, incluido el revelador informe emitido por el ente fiscalizador contra la Municipalidad que lidera el alcalde Manuel Rivera (UDI).

IRREGULARIDADES

Cabe recordar que Contraloría estableció la existencia de conflicto de intereses entre funcionarios municipales contratados a la época (como es el caso del productor y ex animador de televisión, Francisco Kaminski) y la productora (Sin Frenos SpA) que se ganó la licitación, señalando que aún existían vínculos entre los funcionarios que participaron del proceso de licitación y la empresa, que incluso luego gana el proceso.

El órgano contralor también da cuenta de que presumiblemente hay uso de información privilegiada y reservada, lo que le permite a la misma productora Sin Frenos SpA competir con cierta ventaja. Tras adjudicarse la licitación, se descubre que los artistas ya estaban contratados con anterioridad, cuestión a la que la Municipalidad de Los Andes responde diciendo que pudo haber habido filtraciones.

FRAUDE AL FISCO

La otra gran observación dice relación con pagos por servicios no prestados. En ese sentido, la licitación de la Fiesta del Guatón Loyola 2018 contenía distintas obligaciones, como transmisión televisiva y difusión, entre otras, muchas de las cuales no se cumplieron. No obstante, la entidad edilicia andina cursó los estados de pago, lo que podría significar un delito de fraude al Fisco, según explicó Benigno Retamal, de profesión abogado.

"La misma Contraloría indica que no se justifica, sobre todo el segundo estado de pago, que ni siquiera tiene justificación ni respaldo. La segunda cuota son $18 millones de un total de $46 millones. Ahí eventualmente podría existir un delito de fraude al Fisco porque se lleva a un perjuicio a la Municipalidad por servicios pagados no prestados", explicó.

DESIGNACIÓN DE FISCAL

Todos estos antecedentes fueron llevados por Retamal, junto a su colega José Villagrán, hasta la Fiscalía Local de Los Andes, con el objetivo de que se designe a un fiscal y se investigue la posibilidad de que existan delitos. "Yo pongo en conocimiento de la Fiscalía este informe y el Ministerio Público determinará si las eventuales responsabilidades penales que observamos existen", agregó el profesional.

En cuanto a las penas que se arriesgan por estas irregularidades detectadas, el ex Gobernador Provincial (ex PPD) explicó que "creemos que podría configurarse el delito del artículo 239 del Código Penal, que es fraude al Fisco. Ahí las penas no son tan altas: presidio menor en su grado medio a máximo. Dependiendo del monto, podría llegar desde el presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo".

No obstante, aseguró que "lo importante de esto es que desde la observación de estos antecedentes podrían existir delitos y eso es muy grave, fraude al Fisco sobre todo, y otro delito que es más complicado de explicar, que dice relación con empleados públicos que revelan secretos que tengan conocimiento por su oficio, por el tema de la información privilegiada. Es muy grave porque con eso se echa abajo toda la licitación, porque nadie podría competir si las empresas tienen acceso a cuáles son las intenciones del ente administrativo que está contratando".

Finalmente, sostuvo que "acá pareciera que la Municipalidad (de Los Andes) tenía la intención de contar con ciertos artistas y la productora tenía conocimiento de eso y aparecen contratados antes de... Además, la Contraloría señala que no se pueden pedir -en estas situaciones- artistas con nombre y apellido. Lo grave acá es el manejo de información privilegiada o reservada, que pone a empresa en ventaja".

