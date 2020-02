Investigan femicidio, homicidio, incendio y posterior suicidio en Mulchén: cadáveres fueron hallados por Bomberos

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando un femicidio, homicidio, suicidio e incendio registrado la madrugada de este lunes en Mulchén, en la provincia de Bío Bío.

El jefe subrogante de la BH Los Ángeles, comisario Arturo Morales, explicó que estos hechos se registraron pasada la medianoche en el sector Santa Adriana de la comuna.

Un hombre de 35 años ingresó al domicilio de su ex-conviviente, para atacarla a ella y su nueva pareja con un arma cortante, procediendo luego a quemar el lugar y autoinflingirse heridas en su cuerpo.

Voluntarios de Bomberos que acudieron a la emergencia encontraron los tres cuerpos al interior del inmueble, una vez que lograron sofocar las llamas.

Tras disposición del Ministerio Público, la BH y el Laboratorio de Criminalística de Concepción se encuentran trabajando en los peritajes correspondientes para aportar mayores antecedentes en la investigación.

