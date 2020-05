Intenso lobby de la Intendencia de Valparaíso para que Consejo Regional apruebe 4 mil millones para Cajas de Mercaderías "sin licitación"

Desde este miércoles y durante todo este jueves diferentes Consejeros Regionales han recibido llamados para que "aprueben" cerca de 4 mil millones de pesos para Cajas de Mercadería que serían entregadas sin ocupar la red de los municipios.

Un intenso lobby se ha estado produciendo desde este miércoles y durante todo este jueves desde la Intendencia de Valparaíso para que los 28 Consejeros Regionales de la Región le aprueben 4 mil millones de pesos y así destinarlos a comprar cerca de 85 mil cajas de mercadería.

El primer pedido que hace el Intendente Jorge Martínez es con fecha 19 de mayo en donde le solicita al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso "priorizar 4 mil millones de pesos de aporte del Gobierno Regional para la adquisición de cajas de alimentos en el marco de la emergencia Covid-19 que afecta a las comunas de nuestra región".

EL PLAN DEL INTENDENTE

Según pudo corroborar Puranoticia.cl con fuentes desde el Piso 19 y con diferentes Consejeros Regionales, el plan del Intendente es ocupar estos 4 mil millones de pesos y destinar 3 mil millones a la compra de cajas de mercadería y los otros mil millones para entregárselo a una serie de empresarios del rubro del transporte escolar, sin licitación previa en ambos casos.

La idea es que los 3 mil millones de pesos sean administrados por una Fundación Privada quien sería la encargada de confeccionar estas cajas y los furgones de transporte escolar serían los encargados de distribuir esta ayuda a diferentes familias de la región.

RECURSOS REGIONALES SIN AYUDA DE LA MONEDA

Uno de los primeros puntos que llamó la atención de los Consejeros Regionales, quienes dicen estar contra la espada y la pared para aprobar este millonario monto, es que no saben por qué no les llega una transferencia desde el Gobierno Central para dar cumplimiento a las cajas de mercadería prometidas por el Gobierno, así como sucedió en Santiago.

Cabe consignar que tal como lo informó Puranoticia.cl, este miércoles desde el Gobierno Central se traspasaron cerca de 8 mil millones de pesos a la Intendencia de la Región Metropolitana para que justamente se compraran más de 250 mil cajas de abarrotes, sin embargo la Región de Valparaíso deberá hacerlos con fondos propios quitando presupuestos a otros proyectos.

MUNICIPIOS PASADOS A LLEVAR POR PARTIDA DOBLE

Por otro lado trascendió que una serie de alcaldes que sostuvieron una reunión telemática con el Intendente de Valparaíso no están para nada contento con el modus operandi de la Intendencia Regional y no entienden porque destinar mil millones de pesos a distribución de las canastas sí se pueden ocupar las mismas redes municipales, de hecho, que mejor que las propias municipalidades hagan llegar estas ayudas a las familias más vulnerables sí ya conocen su ubicación y necesidades.

Por otro lado en forma indirecta los alcaldes también se verían perjudicados al no haber un traspaso de fondos desde La Moneda a la Región, debido a que el millonario aporte que se espera aprobar este viernes saldría del fondo del denominado 6% que se destina a actividades deportivas y culturales, fondo que quedaría sin recursos para el resto del año y que justamente es indispensable para los proyectos que postulan los municipios para sus distintas actividades se concreten.

DUPLICIDAD DE BENEFICIOS

Otro punto que pone en duda esta acción que pretende realizar el Intendente Regional Jorge Martínez y que no hay claridad en su propuesta, en donde pretende ocupar 4 mil millones del presupuesto regional, es el riesgo que pueda existir una duplicidad de beneficiarios, es decir personas que reciban dos veces una caja de mercadería en desmedro de otras familias u otros sectores de la población.

Esta duplicidad se podría dar porque no existe claridad cómo se hará la distinción de familias que ya pudieron ser beneficiadas por otros programas como es la entrega de abarrotes que actualmente realiza la Junaeb ó bien las mismas cajas que llegaran por parte del Ministerio de Desarrollo Social ó inclusive las que anunció repartiría la Cámara Regional de Comercio, de hecho los mismos municipios también están repartiendo estas canastas con recursos propios.

Esto dejaría al descubierto cierta improvisación y descoordinación por parte de la máxima autoridad regional que con el afán de salir anunciando una millonaria ayuda en cajas de mercadería se podría no estar ocupando en forma eficiente los recursos e ir en ayuda de sectores de la población que también requieren ayuda pero no están cubiertos por los otros programas.

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Lo que es un hecho es que los Consejeros Regionales no quieren aparecer negando una ayuda tan importante para la comunidad, pero claramente con los antecedentes recopilados, de aprobarse esta millonaria inversión de la manera que se expone de acuerdo a los antecedentes recopilados, la Región de Valparaíso quedaría en desventaja al tener que acudir a fondos propios y no extras que llegan de la Moneda como aconteció en Santiago y por otro lado se duda de la eficiencia de entregar estos recursos a una Fundación sin ningún tipo de licitación previa y menos conocer con certeza a quien efectivamente le llegará esta ayuda, no por el afán de generar un mediático anuncio se puede gastar sin claridad una millonaria suma de dinero de las alicaídas arcas regionales.

