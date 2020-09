Intensifican fiscalizaciones en Valparaíso y Viña del Mar en la previa a la celebración de Fiestas Patrias

Este operativo, que se mantendrá durante los próximos días, ya ha dejado a más de 60 personas detenidas por infracción al código sanitario.

A primera hora de este miércoles 9 de septiembre comenzaron las fiscalizaciones enmarcadas en las celebraciones de Fiestas Patrias en la región de Valparaíso. En concreto, se trató de una serie de controles, tanto a peatones como a vehículos que transitan por comunas en cuarentena, vale decir, principalmente en Valparaíso y en Viña del Mar, considerando que ambas co,unas son las que concentran la mayor cantidad de población y movilidad.

Este operativo, que se mantendrá durante los próximos días, ya ha dejado a más de 60 personas detenidas por infracción al código sanitario.

El intendente Jorge Martínez señaló al respecto que "lo que estamos haciendo es adelantar los controles de Fiestas Patrias. Hemos tenido un cierto nivel de contagios que nos ha costado bajar, básicamente por la alta movilidad de la población. Sabemos que en Fiestas Patrias, con el clima, el ambiente, la gente se empieza a relajar".

"Lo que estamos haciendo hoy va a durar varios días y se va a repetir en días próximos, va a ser un control muy estricto de los medios de locomoción pública, el metro tren, los buses, la gente de a pie, las aglomeraciones en los locales, para que estén en la calle las personas que tengan permiso, que tengan permiso para lo que salieron, que estén dentro de las horas autorizadas y que estén en el trayecto para el cual tienen el permiso. Si detectamos que eso no es así se van a adoptar los sumarios sanitarios", añadió la máxima autoridad regional.

Por su parte, el jefe para la Defensa Nacional, contraalmirante Yerko Marcic indicó que "no es que decidimos hoy día que vamos a fiscalizar. No es esa la situación. Lo que pasa es que este tipo de fiscalización es la fiscalización muy visible y se comprende que sorprenda a las personas. Porque lo que queremos también generar el día de hoy, además de fiscalizar, es tratar de generar la conciencia en las personas, de que no deben salir si estamos en cuarentena".

"Es cierto que tenemos un gran período de cuarentena, que estamos viviendo y las personas están ya desgastadas y cansadas de eso. Pero si estamos en cuarentena tenemos que cumplir con la norma. No es que estemos empezando hoy día a fiscalizar. Son formas de fiscalizar. Unas son más visibles que otras para las personas. Pero se ha continuado con la fiscalización y siempre ha habido un esfuerzo fiscalizador. Esta es una manera de hacerlo que es diferente", agregó la autoridad de la Armada.

Además, en el marco de las Fiestas Patrias y como parte del plan «Fondeate en casa», a estas fiscalizaciones se suma la implementación de cordones sanitarios establecidos para el Gran Valparaíso, así como en los accesos a la región debido a la normativa de prohibición de traslado entre provincias.

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez sostuvo que "hemos dispuesto más de 20 fiscalizadores, tanto en Viña del Mar como en Valparaíso, con el objetivo de poder establecer las máximas sanciones a las personas que están siendo irresponsables y que por ellas estamos viendo un aumento de contagio en estas comunas. La señal es clara: lo que estamos haciendo es decir a las personas de otras regiones que no vengan porque lo van a pasar mal, los vamos a controlar en la carretera y en la ciudad".

Además, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato señaló "lamento profundamente que tengamos que llegar a esta situación de controlar a las personas que siguen transitando y andando por las calles, por eso que yo hago un llamado a las personas que tomen conciencia".

PURANOTICIA