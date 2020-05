Intendente y Consejo Regional "desvisten un santo para vestir a otro": Más de 300 organizaciones sociales se quedan sin recursos por aprobar "cajas de mercadería express"

Coletazos por aprobación express de Cajas de Mercadería en Intendencia de Valparaíso: Tras conocerse la aprobación de 4 mil millones de pesos por parte del Consejo Regional queda al descubierto que se ocuparon fondos que ya estaban asignados a una serie de organizaciones que ahora no tendrán los dineros para ejecutar proyectos.

El intenso lobby que realizó el Intendente Jorge Martínez entre miércoles y jueves de esta semana dio sus frutos este viernes, cuando el Consejo Regional de Valparaíso le aprobó 4 mil millones de pesos para la compra de cajas de mercadería, de los cuáles mil millones serán destinados para cubrir el costo del transporte de estas cajas que lo hará el gremio del transporte escolar.

UNOS BENEFICIADOS Y OTROS PERJUDICADOS

Mientras en redes sociales la diputada Camila Flores y el Consejero Percy Marín compartían un vídeo mostrando el arduo trabajo que les permitió conseguir un aporte de mil millones de pesos que irá en directo beneficio del transporte escolar de la Región de Valparaíso quienes se han visto perjudicado por la contingencia del Coronavirus, por otro lado quedó al descubierto que tras esta verdadera aprobación express solicitada por el Intendente de Valparaíso se verán perjudicadas más de 300 organizaciones de toda la región a quienes no le llegaran los recursos para proyectos que ya tenían asignados.

NO HAY DINERO AHORA PARA MÁS DE 300 ORGANIZACIONES QUE YA LES HABÍAN AVISADO QUE TENÍAN SUS PROYECTOS APROBADOS

El pasado 14 de enero del 2020 en sesión extraordinaria del Consejo Regional de Valparaíso mediante el acuerdo 97/22/01/20 se resolvió aprobar un listado de proyectos que benefician al menos a 300 organizaciones de toda la Región de Valparaíso, en total se le designaron $1.180.915.438 (Mil ciento ochenta millones novecientos quince mil cuatrocientos treinta y ocho pesos).

Pero tras aprobar este viernes estos 4 mil millones para cajas de mercadería, el llamado fondo del 6% FNDR, desde donde se sacaron estos recursos, quedó sin dinero y por ende las instituciones sin recursos, pese a que ya se lo habían asignado y prometido.

Rolando Stevenson, Presidente de la Comisión Educación, Cultura, Arte y Deporte , que maneja la mayor cantidad de este fondo confirmó tal hecho a Puranoticia.cl diciendo que tras aprobar estos recursos para mercadería se quedaron sin dinero por lo tanto "esta situación va a obligar a dejar sin efecto este concurso, es una situación que va a tener que resolver el ejecutivo (Intendente) evidentemente porque el presupuesto no es de elástico por lo tanto los dineros que estaban destinado a este concurso ya no están".

Al consultarle a Rolando Stevenson sí cuando el Consejo Regional aprobó estos recursos para estas más de 300 organizaciones se les aviso a cada una de ellas de esta disponibilidad de dineros, ante lo cual nos contesta "si claro, esa responsabilidad le corresponde al ejecutivo (Intendente)".

Le preguntamos a Stevenson sí ahora que ya no están estos dineros y por ende estas organizaciones a quienes les habían prometido estas platas y con esfuerzo habían presentado estos proyectos les avisaron que ahora no hay recursos para ellos.

"En estos momentos eso es una obligación que va tener el ejecutivo (Intendente) de comunicarle", aunque Rolando Stevenson dice que ya algo se les había dicho a estas organizaciones a principios de año que se iba a postergar por 90 días todo el proceso por la contingencia del estallido social.

MÁS DE DOS AÑOS DE ESPERA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Pero Stevenson deja al descubierto otro punto no menor, estas más de 300 organizaciones sociales no es primera vez que van a ver postergados sus proyectos.

"De partida son proyectos que por el momento del país no son posibles de realizar en gran medida, pero esto no es algo de ahora, esto comenzó el 2018 cuando postularon a los proyectos y esto debió resolverse el año 2019 y que por una injustificada acción de atraso del Ejecutivo (Intendente) esto no se hizo y se tuvo que realizar ahora el 2020".

Proyectos presentados el 2018, que no fueron asignados el 2019, que recién el 2020 le son aprobados y luego puestos en pausa por 90 días y ahora finalmente se quedan nuevamente sin presupuesto tras la aprobación de 4 mil millones de pesos.

QUIENES SON LAS ORGANIZACIONES QUE SALDRAN PERJUDICADAS

Al final de esta nota publicaremos la totalidad de las instituciones que postularon a estos proyectos, le asignaron el dinero y que ahora simplemente no tendrán los recursos para ejecutarse como confirmó y relató Rolandon Steveson, Consejero Regional, Presidente de la Comisión Educación, Cultura, Arte y Deporte del Gore.

Sí hacemos un resumen por provincias, por ejemplo el caso de Valparaíso agrupaciones de Folclore, clubes de adulto mayor, Juntas de Vecinos, Clubes deportivos dejarán de percibir más de 430 millones de pesos.

En la Provincia de Marga Marga los recursos que no llegarán pese a ser prometidos y asignados serán del orden de los 240 millones de pesos.

En la Provincia de San Antonio las organizaciones que postularon a estos proyectos hace dos años dejarán de percibir estos beneficios por un monto de $ 128 millones de pesos.

En el caso de la Provincia de Quillota en donde aparte de Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos también había postulados comité de adelanto por ejemplo dejarán de recibir cerca de 105 millones de pesos.

93 millones de pesos por su parte no recibirán ahora las agrupaciones de la provincia de Petorca quien habían postulado con esfuerzo a cada uno de los dineros de estos proyectos que van entre los 2,5 millones y los 4,8 millones por organización en promedio.

En el caso de la provincia de San Felipe no llegarán recursos por más de 94 millones de pesos a estar organizaciones.

Mismo caso de Los Andes en donde los beneficiarios tendrían recursos por unos 86 millones de pesos que ahora no llegarán.

CONSEJEROS REGIONALES VOTAN A FAVOR Y LUEGO LOS DEJAN SIN PRESUPUESTO

Cabe consignar que muchos de los Consejeros Regionales que este viernes votaron prácticamente en unanimidad designar 4 mil millones de pesos para la entrega de cajas de mercadería, de los cuáles mil millones de pesos solo van destinados al gremio de los transportes escolares, en un efecto colateral dejaron sin recursos a más de 300 organizaciones de toda la región que llevaban más de dos años esperando, organizaciones de las mismas zonas que ellos representan y que ven justamente en estos fondos la manera de subsistir muchas veces todo el año.

Es oportuno mencionar que los únicos 4 consejeros regionales que este viernes se abstuvieron de aprobar estos 4 mil millones para cajas de mercadería que se les pretende entregar a una Fundación sin fines de lucro y cuyo modus operandi se desconoce como van a aoperar fueron Nataly Campusano, Tania Valenzuela, Jorge Mora (los tres del frente amplio) y el RN Mauricio Pérez, todos los demás votaron a favor.

EL LSITADO COMPLETO DE LAS ORGANIZACIONES QUE QUEDAN SIN RECURSOS

Este es el Certificado emitido por Enrique Astudillo, Secretario Ejecutivo del Core, que ratifica que el 14 de enero del 2020 se le asignaron los recursos a estas organizaciones, las mismas que ahora no tendrán los recursos para hacer sus proyectos.