Intendente endurece el tono ante aglomeraciones en Valparaíso y Viña: "Obligarán a las autoridades a tomar otras medidas"

"Esperamos que por torpeza nadie haya causado un daño irreparable a otra persona", indicó Jorge Martínez durante el balance diario de la situación del coronavirus.

Con molestia reaccionó el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, a la respuesta entregada por vecinos de Valparaíso y Viña del Mar al anuncio de cuarentena total para ambas comunas, quienes decidieron salir en masa a realizar compras a supermercados, farmacias y otros establecimientos comerciales, registrándose largas filas en ellos.

Durante el balance diario del coronavirus Covid-19 en la región de Valparaíso, la máxima autoridad de la zona lamentó que "muchos centros comerciales, supermercados y otros negocios, tuvieron largas colas de personas, de vehículos, tratando de acaparar, de comprar elementos e insumos para la cuarentena que parte mañana en la noche".

En ese sentido, Martínez indicó que "eso singifica que no nos han escuchado, porque la cadena de abastecimiento en las provincias cuarentenadas está asegurada, no va a faltar ningún insumo. El hecho de que tengamos en la mañana, desde muy temprano, colas de personas, aún respetando el metro de distancia, el uso de mascarillas, son aglomeraciones".

"Esperamos, sinceramente, que ninguno se haya contagiado. Esperamos que si alguno se contagió por irresponsabilidad, no contagie a su grupo familiar. Esperamos que no existan adultos mayores en ese grupo familiar. Esperamos que por torpeza nadie haya causado un daño irreparable a otra persona. No hay que aglomerarse", acotó el Intendente.

De igual forma, recordó que "tendrán un permiso diario para hacer compras, para ir a farmacias o a hacer trámites. Está regulado, funciona, pero en cuarentena cumplamos, si no no sirve. Buscamos bajar la curva de personas activas, de hospitalizados y de fallecidos, pero lo que hacen al aglomerarse es favorecer el incremento de la curva".

También hizo un llamado a la comunidad a que "no es que a partir de mañana no debemos salir, sino que es ahora que no debemos salir, no tener prisa para comprar porque van a poder comprar igual los días que siguen. Si insisten en estas medidas, obligarán a las autoridades a tomar otras medidas, porque no habrá aglomeraciones permitidas".

Por ello insistió en que "aconsejo no hacer aglomeraciones comprando, acaparando productos, porque habrá todo el tiempo para hacerlo. Cuarentena no significa cierre de establecimientos. Ningún elemento esencial para el hogar, ningún servicio fundamental para la vida de las personas, se verá afectado".

"Hemos visto en Santiago cómo cambia o no la curva. Hemos visto cómo se cumplió en Punta Arenas y hoy ya están retomando actividades más normales. Esto es disciplina, autorigor y tener compasión y solidaridad con el resto de la comunidad. Por eso mismo, las medidas para fiscalizar que se cumpla la cuarentena serán extremas", concluyó Jorge Martínez.

