Intendente del Biobío mantiene críticas al plan «Fondéate en casa»: "Sería incoherente retractarme"

Sergio Giacaman fue criticado por el ministro de Salud y el vocero de Gobierno tras calificar el plan como "permisivo" y "contradictorio".

El intendente regional del Biobío, Sergio Giacaman, descartó renunciar a su cargo, luego de las críticas que hizo al plan de Fiestas Patrias «Fondéate en casa», que permitirá reuniones familiares acotadas incluso en comunas en cuarentena.

Giacaman puso una voz de alerta este jueves, calificando de "permisivo" y "contradictorio" el plan dieciochero y llamó al ministro de Salud, Enrique Paris, a evaluar la medida para comunas que siguen en cuarentena, como siete de la región del Biobío, debido al alza de casos que ha evidenciado especialmente la provincia de Concepción desde agosto.

Desde La Moneda cuestionaron las palabras de Giacaman tanto el ministro de Salud Enrique Paris como el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, pero esta tarde el intendente reafirmó su postura.

En una conferencia de prensa, la autoridad regional advirtió que "como región hemos sido destacados por nuestra solidaridad en esta pandemia, en la que más de 100 personas de otras regiones han venido a recuperarse acá", agregando que "lamentablemente, durante agosto los casos han aumentado considerablemente en nuestra zona, muchos se concentran en la provincia de Concepción", por lo que hizo "un llamado a no confundir" cuál es el problema.

"Mi rol es representar la realidad de la región con las otras autoridades, sería incoherente retractarme, yo lo mantengo", afirmó.

"Yo no tengo ningún problema con que el ministro me llame o me mencione, así como también él podría decir lo mismo (...) Acá no hay que confundirse, acá el problema no es el ministro o no soy yo, es el coronavirus", explicó.

Cabe recordar que este viernes, Paris llamó la atención "hacia algunas autoridades regionales que tienen que sumarse al esfuerzo nacional y no tener opiniones que, a veces son legítimas, pero que deslegitiman la opinión nacional que nosotros hemos tratado de transmitir".

Bellolio, a su vez, apuntó que "he conversado con el intendente, quien me ha comentado que va a corregir sus dichos".

