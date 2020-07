Intendente de Valparaíso y protestas vecinales: "Tiendo a pensar que hay razones ideológicas de fondo"

A través de las redes sociales, vecinos de Valparaíso y Viña del Mar expresaron su malestar por el ruido emitido por el sobrevuelo del helicóptero de la Armada que durante la madrugada de este viernes 3 de julio supervisó el orden público desde el aire en ambas comunas.

Si bien, valoraron que se tratara de una medida para entregar mayor seguridad, criticaron el ruido que fue permanente durante prácticamente toda la noche y en los mismos sectores.

Esta situación fue analizada por el intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, durante el balance diario de la pandemia del coronavirus en la zona.

"El sobrevuelo del helicóptero es un foco de ayuda para las policías, para detectar dónde hay desórdenes y ayudar a proteger a la comunidad. Si a alguien le molesta eso, es muy extraño. Tiendo a pensar que hay razones ideológicas de fondo, a las cuales no me voy a referir", señaló la máxima autoridad del Gobierno Regional.

Respecto al descontento social expresado, tanto por vecinos de Valparaíso como de Viña del Mar, el intendente Martínez sostuvo que "cuando uno comete delitos, las razones por las que lo cometió pueden ser relevantes en ciertos casos, pero en otros no. Generar desórdenes durante el toque de queda es un delito y debe ser pasado a tribunales, porque violan la ley y violan un delito del Código Penal, ya que atentar contra la sanidad de la población es muy grave".

Finalmente, comentó que "si me pregunta por intenciones, es muy evidente, es cosa de ver en redes sociales quiénes están invitando, haciendo un llamando a manifestarse... ideológicamente. Es cosa de ver las redes sociales. Es bastante evidente ver quién está llamando a estos desórdenes públicos".

Estos son algunos de los mensajes publicados en Twitter contra el sobrevuelo del helicóptero:

Lo único se q el helicóptero de la armada no dejaba dormir y las barras comenzaron en porvenir a las 6 de la tarde y no llego fuerza especial

Un #Helicóptero de la Armada, estuvo patrullando x 2 horas #Valparaíso. El @GobiernodeChile tratando de “intimidar” a la población, q clama por ayuda mientras se NIEGAN a todo: no al postnatal, no a fijar precios, no a congelar $ de servicios básicos, no a sacar fondos de la AFP. https://t.co/0bxPIjm8cY