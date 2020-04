Intendente de Valparaíso y posibles manifestaciones por Día del Trabajador: "No vamos a permitir que salgan a las calles a hacer barricadas"

Jorge Martínez pidió a los trabajadores de la región que "celebren este día con sus familias, que conversen del sentido del trabajo con ellos".

El intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, hizo un llamado a los trabajadores de la zona a que celebren su día (viernes 1 de mayo) reflexionando junto a sus familias acerca de la importancia del empleo.

De igual forma, pidió encarecidamente que eviten salir a manifestarse a las calles, recordando los tiempos de pandemia que atraviesa el mundo entero y la posibilidad de contagiarse con coronavirus Covid-19.

"En estos minutos de pandemia, quiero pedirle a todos los trabajadores de la región que mañana, los que puedan, los que no tienen que trabajar, que celebren este día con sus familias, que conversen del sentido del trabajo con ellos, del sentido del derecho y deberes de los trabajadores, donde las personas que pierdan el empleo será un número importante", indicó la máxima autoridad en la región.

En cuanto a actos públicos, Martínez sostuvo que "no es recomendable realizar manifestaciones públicas, como no lo es un partido de fútbol o un acto cultural, porque estamos en el peor momento de la pandemia. Tenemos buenos números, pero no podemos asegurar que se mantengan".

En ese sentido, enfatizó que "todo grupo de personas que realice alguna actividad masiva, está haciendo un daño a la población. Por lo tanto, no es prudente, razonable y es irresponsable. Las normas de la autoridad sanitaria son vinculantes: quienes no la cumplan, cometen un delito".

De igual forma, el Intendente de Valparaíso aseguró que "el Estado de Derecho se va a mantener en la región y no vamos a permitir que salgan a las calles a hacer barricadas, lanzar molotov o dañar lugares públicos o privados, como ya ocurrió el lunes".

"Llamamos a la razón, al sentido común, a querer a nuestros vecinos. Celebremos el Día del Trabajo en nuestros hogares, con nuestras familias, que sea un día de reflexión", concluyó el representante del presidente Piñera en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA