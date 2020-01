Intendente de Valparaíso descarta renunciar, como pide la oposición: "Me mantengo en este cargo"

Parlamentarios de oposición le solicitaron su renuncia al cargo, a lo que Jorge Martínez respondió diciendo que "tienen su derecho" y que "respeto las opiniones de todos".

Luego que parlamentarios de oposición de la región de Valparaíso solicitaran la renuncia del intendente Jorge Martínez, a quien acusan de realizar una "mala gestión" al mando de la zona, la propia autoridad se refirió a esta situación, asegurando que no está en sus planes el hacer lo que le piden.

Los parlamentarios detallaron que esta solicitud de renuncia se plantea por falta de gestión respecto al financiamiento para mejorar el hospital Carlos van Buren; cuestionamientos respecto a medidas para proteger la ciudad de incendios; por el "frenazo económico" previo al estallido social; "ineptitud" con la que ha manejado el Gobierno Regional; medidas para combatir la sequía; y el manejo ante la crisis social iniciada el pasado 19 de octubre.

Al respecto, el intendente Martínez señaló a radio Biobío que "yo estoy dedicado a lo que usted ve: a hacer mi trabajo".

En ese sentido, el jefe regional indicó que "tenemos tantos problemas en esta región, tan graves para la región. Estamos absolutamente preocupados de estos temas".

"De otros temas de índole político no me refiero. Los parlamentarios tienen su derecho, yo respeto las opiniones de todos y me mantengo en este cargo mientras cuente con la confianza del Presidente de la República", indicó Martínez.

Cabe recordar que la semana pasada, parlamentarios de oposición indicaron que estaban estudiando la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del Intendente de Valparaíso. Esto, luego que un joven profesor perdiera un ojo por el presunto impacto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros, en el marco de manifestaciones realizadas durante la madrugada del 1 de enero en la plaza Aníbal Pinto.

