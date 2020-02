Intendente de Valparaíso: Aún no es posible determinar si acelerante hallado sería usado en Viña 2020

Jorge Martínez manifestó que aún no se tiene certeza de cuanto tiempo levaba en el lugar el material encontrado.

El intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, señaló que aún no es posible determinar si los acelerantes encontrados cerca de la Quinta Vergara iban a ser usados durante el Festival de Viña del Mar, que comienza este domingo 23 de febrero.

Martínez explicó que el pasado 3 de febrero "se encontraron escondidos, entre algunos matorrales, dos envases con acelerantes. De eso se dio cuenta a la Fiscalía, y las denuncias ya están hechas para determinar su origen, su antigüedad", dijo en conversación con radio Agricultura.

En la misma línea, el intendente señaló que "no sabemos, no podemos determinar a priori si estaban guardadas para el festival, que es lo que mucha gente ha señalado. No tenemos certeza de cuánto tiempo llevaba el material ahí ni qué finalidad tenía".

La autoridad detalló que se han tomado todas las medidas para "tener mayor control en todo el perímetro del predio de la Quinta Vergara, con mayor iluminación y presencia de policías, para dar seguridad en el entorno".

Por último, descartó que exista censura a los asistentes al evento, luego de que se anunciara la regulación de las pancartas que podrán mostrarse durante el certamen viñamarino.

