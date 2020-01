Intendente de Valparaíso atribuye menor presencia de turistas en la región a "noticias falsas" que "atemorizaron a muchos"

Jorge Martínez explicó que en la plaza Sotomayor, lugar donde regularmente se congregaban 50 mil personas, este Año Nuevo hubo sólo 3 mil.

Un positivo balance de las fiestas de fin de año en la región de Valparaíso fue el que entregó el intendente Jorge Martínez, quien aseguró que sólo hubo incidentes aislados en San Antonio y Valparaíso, registrándose nueve detenidos en la capital regional.

Al respecto, la autoridad indicó que "de las 38 comunas, sólo tenemos incidentes importantes en algunos lugares, en Valparaíso y San Antonio. El resto de las comunas, salvo incidentes muy menores en el transcurso de la tarde, pudieron festejar todos los hogares tranquilamente".

En ese sentido, Martínez explicó que "la mayoría de la gente, como también todos lo vieron estuvieron en sus hogares. Ustedes han visto que la gente decidió pasarlo en familia, lo cual nos parece fantástico que en el núcleo familiar hayan podido comenzar este año en paz, en tranquilidad".

FACTOR MIEDO

Tras ello, sostuvo que "frente a las innumerables noticias falsas o anuncios que, probablemente atemorizaron a muchos, desgraciadamente a venir a nuestra región, queremos decirles que no tengan miedo, que vengan a nuestra región y que confíen en que la seguridad está dada. No obstante eso, de haber disminuido la gente que viene al borde costero a ver nuestros fuegos artificiales, pudimos garantizar, con el apoyo de Carabineros, una jornada tranquila en el 95% de los casos de la región".

Respecto al miedo que sintió alguna parte de la población, Martínez dijo que "si hay algo que han logrado estos vándalos es generar miedo. Y tenemos que hacer un llamado: no hay que tener miedo, hay que venir a Valparaíso, Viña del Mar, Concón, a la zona interior de la región, a Casablanca, al Litoral de los Poetas, al Litoral Norte, al Gran Aconcagua. Vengan a visitarnos porque hay tranquilidad. Estos son focos muy reducidos y les podemos asegurar que Carabineros con la PDI les van a garantizar que estos desalmados, que estos vándalos siempre están circunscritos y se restringen a lugares muy específicos en su actuar".

"Desgraciadamente afectó al turismo. Todos los que conocemos la historia del Año Nuevo en el Mar, sabemos la cantidad de gente que se congrega en torno a la plaza Sotomayor y el número estimado es sobre 50 mil personas permanentemente. Anoche hubo menos gente y esto es muy malo para los comerciantes, sobre todo para los comerciantes turísticos, los comerciantes de la noche. Anoche, según estimaciones policiales, en el entorno de la plaza Sotomayor al Muelle Prat no había más de 3.000 personas. Sin duda es una baja significativa que nos preocupa y nos motiva a seguir rechazando la violencia, porque los turistas no quieren ir a un lugar donde hay amenazas, violencia", agregó la máxima autoridad regional.

INCIDENTES

En cuanto a los incidentes, el Intendente indicó que "en San Antonio fue una manifestación muy mínima. No más allá de 80 personas que prendieron algunas fogatas". Y agregó que "el problema más importante de la región fue nuevamente la ciudad de Valparaíso, donde aproximadamente unas 300 personas, a partir de las 12:30 horas de la madrugada, yo diría unos 300 vándalos, se reunieron en el entorno de la plaza Aníbal Pinto, en Condell con Bellavista, donde iniciaron escaramuzas hasta las 7:00 de la mañana".

"La cantidad de bombas molotov que se arrojaron en el sector fue impresionante, con el despliegue de Carabineros haciendo uso de todos sus procedimientos, con los repliegues hacia los cerros de los vándalos, vueltas a atacar. Pero Carabineros aseguró que no hubiera saqueos. No hubo heridos. Un solo carabinero con una lesión menor, afortunadamente. Nueve personas detenidas, seis de ellos pasan a control de detención. Fue una jornada dura para los carabineros que estuvieron toda la noche controlando ese sector, para que no se expandiera a otras partes la ciudad", añadió el jefe regional.

