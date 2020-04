Intendente de Valparaíso a turistas de otras regiones: "¡Quédense en sus casas, aquí no los queremos!"

Jorge Martínez aseguró que quienes deseen viajar a la región "lo van a pasar mal, los van a detectar en los 16 puestos de control y si logra alguno pasar, hay patrullas que se van a dirigir y van a tener que devolverse a sus lugares de origen".

Con un enfático mensaje a los habitantes de otras regiones del país a que no viajen hacia la región de Valparaíso, el intendente Jorge Martínez abordó una de las grandes problemáticas que ha enfrentado la zona a contar del viernes 3 de abril, cuando se apreció una gran cantidad de vehículos con turistas trasladándose por las carreteras de acceso.

Teniendo en cuenta este antecedentes y, principalmente, considerando que se aproxima un fin de semana largo, la máxima autoridad regional comenzó su vocería diaria por la contingencia del Covid-19 diciendo que "no queremos turistas en la región de Valparaíso. No los queremos, algún día los necesitaremos e invitaremos, pero no hoy".

De igual forma, Martínez sostuvo que quienes deseen viajar a la región "lo van a pasar mal, los van a detectar en los 16 puestos de control y si logra alguno pasar, hay patrullas que se van a dirigir y van a tener que devolverse a sus lugares de origen".

Por último, el Intendente de Valparaíso reiteró que "por respeto a las personas de región de Valparaíso, no queremos a ninguna persona de afuera. Es el colmo la cantidad de gente que está en las calles porque está aburrida. No vengan, van a correr graves riesgos, lo van a pasar muy mal, van a tener que pagar multas".

PURANOTICIA