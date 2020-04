Intendente de Valparaíso a santiaguinos que quieran viajar: "Quien no entienda por la razón, entenderá por la fuerza"

"No vengan porque la van a pasar muy mal", dijo Jorge Martínez, ante la posible llegada de turistas a la región producto del fin de semana largo que se avecina.

En duros términos, el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, hizo un llamado a los vecinos de la región Metropolitana a que "por ningún motivo" viajen a la zona para pasar el fin de semana largo que se aproxima.

En ese sentido, anunció que "seremos más exigentes que nunca" para controlar que los turistas no evadan el control sanitario en Santiago y que no sobrepasen los 16 puntos sanitarios en la región de Valparaíso.

A esto se sumará la atención especial en cuanto a las denuncias que se generen por parte de vecinos, en contra de quienes violen la obligación de no ir a sus segundas viviendas en la región de Valparaíso.

De igual forma, habrán drones y personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en las playas, con el obetivo de hacer controles de identidad. "Si no es de la región o está en aglomeración, tendrá las penas que corresponda", advirtió Martínez.

Además, para facilitar este trabajo, el Ministerio de Bienes Nacional apoyará estas labores mediante la entrega de tres drones para controlar lo que ocurra en el litoral.

"El llamado es a quedarse en sus casas. Quien no entienda por la razón, entenderá por la fuerza", continuó.

Además, el Intendente de Valparaíso sostuvo que "siempre queremos que vengan de Santiago porque nosotros vivimos del turismo, pero no queremos que ninguno venga ahora porque no queremos que traigan contagios a la región, no queremos que se enfermen en la región, porque los hospitales están diseñados para la población que tenemos, no para una población flotante mayor".

"No vengan porque la van a pasar muy mal. El riesgo será tan alto que es probable que no le hayan dado ganas de venir jamás a la región de Valparaíso cuando la autoridad sanitaria lo ha prohibido y las condiciones no se dan por ningún motivo", concluyó Jorge Martínez.

