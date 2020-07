Intendente califica incidentes en Valparaíso de "violencia organizada", que obedecen a temas "políticos, ideológicos y revolucionarios"

"Esto no es espontáneo, es violencia organizada, anunciada en redes sociales", manifestó Jorge Martínez, en relación a los incidentes registrados en distintos cerros.

Los incidentes en los cerros de Valparaíso han sido una tónica durante las jornadas nocturnas de los últimos días.

Esta situación fue abordada por el intendente regional, Jorge Martínez, quien atribuyó lo sucedido a "violencia organizada" vías redes sociales, con motivación política, ideológica y revolucionaria.

"Nunca la violencia soluciona los problemas, la violencia organizada, porque ocurre en puntos simultáneos, a la misma hora, en distintas partes. Esto no es espontáneo, es violencia organizada, anunciada en redes sociales y anunciada con cierto cariz político o ideológico, e incluso revolucionario que, por cierto, no se condice con el hecho de que los vecinos estén alegando sanamente de que no han recibido ayuda", manifestó Martínez.

En segundo lugar, la máxima autoridad del Ejecutivo en la región aseguró que la ayuda sí la han recibido los vecinos de Valparaíso. "Hemos dado cuenta diariamente de los ingresos familiares de emergencia, de los beneficiarios de la región, de los beneficiario Covid, de todas las iniciativas del gobierno en la región de Valparaíso y de la comuna, que es la segunda más grande despues de Viña del Mar. Esa ayuda está llegando, mucha ayuda, así que tampoco es una causal directa".

Además, el jefe regional señaló que a la comuna de Valparaíso entregaron 71 mil cajas, considerando las 290 mil personas que habitan la Ciudad Puerto, lo que si se multiplica por cuatro, da un total de 280 mil personas a las que les llegó el beneficio.

"No hay lugar a dudas, a menos que el municipio haya hecho una distribución horrible de las cajas, que creo que no lo ha hecho así, a todo el mundo en Valparaíso le ha llegado una caja. Se ha hecho un esfuerzo enorme", concluyó.

PURANOTICIA