Intendente califica de "terrorista" nuevos ataques incendiarios en La Araucanía

Víctor Manoli anunció que se querellará contra los responsables de estos hechos vandálicos.

El intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, calificó como "terrorista" el atentado incendiario registrado este miércoles en contra de un bus de pasajeros y dos camiones, por parte de encapuchados armados. Anunció una querella del Gobierno.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho se produjo alrededor de las 7 horas en la Ruta 5 Sur, a la altura de la localidad de Pidima en la comuna de Ercilla, donde un minibús se detuvo a tomar trabajadores de una empresa forestal, siendo interceptado por cuatro encapuchados.

Tras amenazar al conductor, los desconocidos cruzaron el vehículo en la carretera con el fin de impedir el tránsito de dos camiones que pasaban por la ruta, a los que también interceptaron. Finalmente, los encapuchados incendiaron los tres vehículos.

"Sin lugar a duda es un hecho terrorista, yo no he tenido nunca temor en calificarlo de esa manera, porque creo que quien infringe temor es un acto terrorista. Lamentamos que en este sector hay mucha gente que quiere vivir tranquila y que a raíz de estos hechos no lo puede hacer", afirmó el intendente Manoli en el lugar.

Finalmente, anunció que se querellará contra los responsables, mientras que la policía inició la búsqueda de los sujetos, mediante los registros de imágenes.

(Imagen: @soytemuco)

