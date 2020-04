Inconsciencia total en comercio ambulante de Villa Alemana: Alcalde pide apoyo a Jefe de Zona Naval para controlar aglomeraciones

“Lamentablemente, en nuestra comuna no se ha tomado conciencia del riesgo que significan las aglomeraciones y estoy convencido de que no habrá medida que sea eficiente si las personas no logran entender el riesgo que corre cada uno y a lo que exponen a sus familias" dice el alcalde.

Regiones , Sábado 4 de abril de 2020 a las 18:30 horas