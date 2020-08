Hugo Bustamante: de doble homicida a ser el único imputado por el crimen de Ámbar en Villa Alemana

El individuo es conocido como "el asesino del tambor" por un doble homicidio que cometió en 2005, cuando mató a su conviviente de entonces y al hijo de ella, de nueve años, cuyos cuerpos escondió en un tambor metálico de 200 litros.

Ocho días duró la búsqueda de Ámbar, la joven de Villa Alemana cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por la Policía de Investigaciones en la casa de la pareja de su madre, Hugo Bustamante, quien fue detenido como imputado por homicidio calificado.

La madre de la menor, Denisse Llanos, quien se encontraba junto a Bustamante en Limache, acusó a su conviviente en una declaración, según confirmó la Fiscalía de Villa Alemana.

La persecutora María José Bowen aclaró que si bien ella estaba junto al imputado, declaró en calidad de testigo y no está detenida.

LEER TAMBIÉN: Confirman hallazgo del cuerpo de Ámbar: padrastro de la adolescente fue detenido por homicidio calificado.

Mientras la PDI continúa con los peritajes tras el hallazgo en un túnel del patio de la casa, vecinos de Villa Alemana y Peñablanca y compañeras de colegio de la adolescente, llegaron de forma espontánea hasta las cercanías del domicilio del imputado, en calle Covadonga, para manifestarse pidiendo justicia para la joven.

Bustamante es conocido como "el asesino del tambor" por un doble homicidio que cometió en 2005, cuando mató a su conviviente de entonces y al hijo de ella, de nueve años, cuyos cuerpos escondió en un tambor metálico de 200 litros.

En 2005 fue condenado a 27 años de prisión, pero solo alcanzó a cumplir once, ya que en 2016 fue beneficiado por intervención del Poder Judicial, a través de una comisión presidida por la jueza Silvana Donoso, pero acompañada por más jueces que le dieron la libertad condicional al doble homicida, junto a casi 800 reos.

LEER TAMBIÉN: Cientos de personas se manifiestan en las afueras de la casa de Ámbar pidiendo justicia.

Cabe señalar que Bustamante concedió una entrevista a Carlos Pinto para su programa «Mea Culpa» donde fue recreado el caso que lo llevó a la cárcel en la oportunidad el comunicador le consultó si es que acaso quedara en liberta, podría volver a cometer el mismo delito.

"Lo he pensado, lo he pensado, también me lo he cuestionado y lo he analizado. A ciencia cierta no tengo respuesta. No podría decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Pienso que no, pero también digo bueno, en un momento determinado exploté de esta manera, si frente a ciertos tipos de situaciones ¿explotaré nuevamente? Eso si que es angustiante, eso si que es angustiante, porque ¿sabe qué? con eso uno se demuestra que no se conoce a sí mismo.

LEER TAMBIÉN: Madre de Ámbar fue clave para hallar el cuerpo de la adolescente: mujer relató a la PDI el nuevo crimen de Hugo Bustamante.

Respecto al crimen del 2005, Bustamante introdujo a las víctimas en un tambor metálico de 200 litros tras golpearlos en con un palo en distintas partes del cuerpo, además, les cubrió la cabeza con bolsas plásticas, los ató de pies y manos y los cubrió con cal.

Por algunos días dejó el tambor en el living de su casa, hasta que comenzó a salir olor, para luego enterrarlos.

PURANOTICIA