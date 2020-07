Huenchumilla insta al nuevo Ministro del Interior a abordar conflicto en La Araucanía "partiendo con los actores políticos"

"Víctor Pérez es una persona con experiencia, tiene las capacidades y condiciones para ejercer en el Ministerio del Interior. El tema es cómo va a enfrentar la situación en La Araucanía", dijo el Senador DC.

El senador Francisco Huenchumilla (DC) abordó la situación que se vive en la zona del conflicto mapuche. Esta semana se han registrado nuevos atentados incendiarios y ataques en Cañete, Mulchén, Ercilla, Carahue y Victoria.

"El problema no es jurídico de cómo calificas los hechos, el problema es que hay una demostración de una violencia más profunda en la que el mundo mapuche se cansó de golpear las puertas del Estado", aseguró el parlamentario por la región de La Araucanía en conversación con radio Agricultura.

Sobre la llegada de Víctor Pérez al Ministerio del Interior, quien señaló que tendrá una "especial preocupación" al respecto, Huenchumilla se declaró "escéptico" sobre cómo enfrentará el conflicto.

"Víctor Pérez es una persona con experiencia, tiene las capacidades y condiciones para ejercer en el Ministerio del Interior. El tema es cómo va a enfrentar la situación en La Araucanía, ahí yo soy bastante escéptico. Todos parten con la misma receta", señaló el senador DC.

"La pregunta es cuál es el diseño que tiene el Ministro del Interior y cuál es la receta que han tenido los ministros anteriores. Siempre ha sido reunirse con carabineros y PDI, pero creo que hay que partir por los actores políticos", argumentó Huenchumilla.

El ex Alcalde de Temuco y ex Intendente de La Araucanía recordó también su criticada visita al machi Celestino Córdova: "Cuando fui Intendente visité en la cárcel a Celestino Córdova. Recibí la condena de todo Chile, pero él al final no fue a huelga, porque hice la gestión política correspondiente. Hay que ir directamente a encarar el problema", sentenció.

