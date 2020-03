Hoteles y hostales de Valparaíso se ponen a disposición de la emergencia sanitaria del coronavirus

Ante una eventual propagación del virus en la comuna, distintos gremios del rubro de la hotelería han manifestado su voluntad de colaborar con esta crisis.

De manera favorable han respondido distintos gremios del rubro de la hotelería en Valparaíso a la consulta realizada por el director del Área de Salud de la Municipalidad, Alejandro Escobar, sobre la posibilidad de utilizar algunos hoteles y hostales para atención hospitalaria de baja complejidad, ante posibles casos de contagio de Covid-19 en la comuna.

Actualmente, Valparaíso cuenta con una gran cantidad de hostales y hoteles que, producto de la pandemia del coronavirus, han tenido que mantener sus puertas cerradas a causa de la nula actividad turística y comercial en la ciudad.

Es por esto que, ante la preocupación de la salud de sus propios vecinos, distintos hoteles y hostales han decido poner a disposición de la comuna sus infraestructuras, si es que estas fuesen necesarias, para atender casos de contagio.

Al respecto, Verónica Castillo, presidenta de la Asociación Gremial Hoteles de Valparaíso, comentó que "estamos dispuestos a cooperar, prestando nuestros espacios para ser ocupados como hospitales, a pesar de que cada empresario tiene la atribución de decidir qué hacer con su espacio. Nosotros creemos que esto es factible y queremos cooperar con la ciudad, independiente de que como gremio, tenemos algunas aprensiones respecto a la poca responsabilidad que ha asumido el Ministerio de Salud a nivel nacional, en relación a este tema".

Por su parte, Marco Brauchy, presidente de la Asociación Gremial de Hostales, Bed and Breakfast y Hostels de Valparaíso, Avalpo, indicó que "estimamos que algunos hostales, no todos, y así lo hemos expresado voluntariamente en una consulta interna que realizamos, estar disponibles en poder convertirnos, en hostales sanitarios. Son varios los que han manifestado esta voluntad, en la búsqueda de las soluciones para poder enfrentar desde la ciudad la posibilidad de una cuarentena clínica, que esperamos no lleguemos a tener que realizar".

Finalmente, el director del Área de Salud de Valparaíso, Alejandro Escobar, comentó que "estamos muy agradecidos de los dueños de hostales y hoteleros que han manifestado la voluntad de disponer de lugares, ante la eventualidad, ojalá no tan pronta, de camas para atención hospitalaria de baja complejidad. Yo creo que esa es una buena señal, Valparaíso, al igual que otras comunas, cuenta con una capacidad como para poder contribuir de manera solidaria a enfrentar esta crisis sanitaria que nos está golpeando a todos".

