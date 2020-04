Hospital Van Buren y Municipalidad de Valparaíso coordinan planes sanitarios vía videoconferencia

Ambas instituciones presentaron las acciones que están desarrollando para abordar la epidemia con el fin de ponerlas en coherencia con la realidad porteña.

A través de una videoconferencia, el Hospital Carlos Van Buren y el municipio porteño presentaron su planificación frente a la emergencia sanitaria por Covid-19 para actuar de manera coherente y sinérgica en la comuna de Valparaíso. En la instancia participó el Director del centro asistencial, Javier del Río, junto al Comité Operativo del hospital conformado para enfrentar la pandemia y el alcalde Jorge Sharp y el director de Salud de la Cormuval, Alejandro Escobar.

El coordinador del Comité Operativo Covid-19 del HCVB, Dr. Rodrigo Riveros, indicó que "concretamos una reunión vía videoconferencia con el alcalde Jorge Sharp y el director de Salud de la Cormuval, Alejandro Escobar, primero para ponernos al día con los planes que se están implementando en ambas instituciones y para realizar una serie de coordinación, tanto en el ámbito de la atención de pacientes como del tema social, logístico y operacional, que pueden ser muy atingentes para lo que se viene dentro de la emergencia por Covid-19".

El médico neurorradiólogo detalló que "nosotros mostramos en qué estamos y buscamos los puntos donde puede haber instancias de colaboración ya sea técnica, de recursos, etcétera y quedamos enganchados para seguir trabajando en cada uno de los planes que vayan surgiendo. Esta es una emergencia que sobrepasa las instituciones, los roles y colores políticos y es necesario que todos los actores relevantes de la ciudad podamos coordinarnos y prepararnos juntos para enfrentar esta epidemia".

En la reunión se abordaron diversos aspectos de la emergencia a nivel clínico, social, logísticos, entre otros, en ese sentido, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, destacó que "el perfil del vecino de Valparaíso no es el de Providencia, acá tenemos adultos mayores que están solos y postrados, no tienen redes de protección, no salen de sus casas, según el Registro Social de Hogares, tenemos 23 mil adultos mayores que representan el 40% más pobre de la ciudad y del país, por lo tanto, son la población más vulnerable para ser afectada por este tipo de enfermedad, también tenemos muchas jefaturas de hogar jóvenes y no tanto, mujeres, con niños y niñas, que, mucho trabajador por cuenta propia y ambulantes que viven al día".

La autoridad municipal se refirió a la estrategia que están adoptando para ralentizar la expansión del virus, en esa dirección, dijo que "esto supone ir implementando un sistema de "confinamiento comunitario", es decir, identificar anillos de circulación de la gente que permitan reducir el avance del coronavirus y así evitar una sobre presión y demanda sobre el sistema hospitalario de Valparaíso. Vamos a ocupar las "jurisdicciones" que tienen los 15 centros de Atención Primaria de Salud de la ciudad (Cesfam) como un área de circulación de la gente e instalar en esos territorios los servicios municipales de forma descentralizada, ferias libres que permitan suministrarse de alimentos y no bajar al plan, trámites bancarios, de tal manera de reducir al máximo la circulación de la gente por toda la ciudad".

SALUD MUNICIPAL

Por su parte, el Director de Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso, Alejandro Escobar, expuso que "estamos tratando de combinar medidas sociales y comunitarias con algunas asistenciales, similares a las que ha implementado el Hospital Van Buren, estamos reorganizando todo lo que es el sistema de atención de los Cesafm en modalidad estrictamente presencial con turnos, focalizado en enfermedades respiratorias, diferenciando la atención remota y domiciliaria, vamos a tener que reorganizar el teletrabajo y disponerlo para atención domiciliaria. Además, estamos trabajando en un plan de conversión de los SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia) a 24/7 de manera gradual. Incluso reacondicionar algunos Cesfam que cuentan con buena infraestructura y empezar a instalar dispositivos de urgencias a manera de descongestionar el Hospital Van Buren".

