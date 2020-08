Horas Extras en Puchuncaví: Concejales analizan irregularidades y acusan "desorden administrativo" en la Municipalidad

Los ediles Marcelo Vegas y Eduardo Veas analizaron las irregularidades detectadas por Contraloría en el pago de horas extras en el Departamento de Educación Municipal de Puchuncaví.

Luego que la Contraloría General de la República emitiera un Informe Final de investigación dando cuenta de diversas irregularidades cometidas al interior de la Municipalidad de Puchuncaví, las que dicen relación con la autorización y pago de horas extras y viáticos a personal municipal, concejales respondieron a la información publicada por Puranoticia.cl.

En ese sentido, una de las irregularidades detectadas dicen relación con cuatro pagos improcedentes relacionados a horas extraordinarias en el Departamento de Educación Municipal (DAEM) de Puchuncaví, por una cifra que supera los $16 millones ($16.067.145). El cuarto pago, de $15 millones, se efectuó a ocho personas contratadas por la casa edilicia, las que cumplen funciones en la Biblioteca, en el Museo de Historia Natural, en la Dideco y la Unidad de Relaciones Públicas.

Otro hecho detectado dice relación con que las boletas de respaldo de gastos de alimentación "no son inutilizadas mediante un timbre u otro mecanismo", lo que denota "eventuales riesgos de control", considerando que la misma documentación podría ser empleada como sustento de otros desembolsos.

De igual forma, se estableció que el DAEM no posee un sistema o registro para la gestión y control de los descansos compensatorios otorgados al personal, por trabajos extraordinarios ejecutados. Asimismo, dicha unidad no cumple con el procedimiento para la solicitud y autorización de descansos compensatorios.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con el concejal Marcelo Vegas (PR), quien expresó que el hecho ya está siendo subsanado tras una sesión de Concejo Municipal realizada este viernes 21 de agosto, donde "la asesora jurídica de la Municipalidad, del DAEM en este caso, dice que está todo bien, que fueron errores que tienen que enmendar". Por ello, aseguró que van a devolver los $16 millones entre horas extras y viáticos que indica Contraloría.

El edil radical también comentó que "mediáticamente han habido casos, como en Viña del Mar, donde se envía a la cresta al alcalde y a la municipalidad. No estoy defendiendo a la alcaldía, que quede claro, pero en definitiva se dramatiza o se alerta con esto, que tiene mucho asidero, porque es verdad, porque lo estamos viviendo en Puchuncaví con los funcionarios municipales, principalmente en los de confianza de la alcaldía".

Por su parte, el concejal Eduardo Veas (IND) indicó a este medio que "ellos (administración de Eliana Olmos) dicen que aún están subsanando cosas, lo que no es verdad, pues el Informe Final es final, no hay nada que hacer, sólo acatar y devolver la plata. Pero ellos dicen que no. Ellos dicen que aún están viendo cosas con Contraloría".

"Yo estoy en desacuerdo con que se esté sacando plata del presupuesto de educación para pagarle a funcionarios que cumplen funciones en gestión municipal. Eso es lo más grave", añadió el edil independiente.

RESPONSABILIDADES

Considerando que Contraloría ordena restablecer los dineros pagados de manera irregular, los ediles apuntaron también a las responsabilidades administrativas en lo ocurrido al interior del Departamento de Educación Municipal de Puchuncaví.

En ese sentido, el concejal Vargas señaló que "acá todo se justifica, todo tiene una razón de ser, entonces, raya para la suma, nos lavamos las manos. Acá las horas se han hecho, no estoy contra eso, que quede claro, no es responsabilidad de los funcionarios, las horas se hicieron, pero se cometieron errores administrativos en nombrar las horas. El funcionario acá lamentablemente es el más perjudicado, pero las horas se hicieron. El tema es el desorden administrativo".

"Ya tuvimos un Concejo para aclarar este tema y finalmente se ha ido dilucidando el tema de las horas extras, pero sigue la desconfianza porque alguien lo cometió, hay responsabilidades administrativas y eso lo vamos a perseguir porque son situaciones anómalas", agregó el edil del Partido Radical.

En tanto, el concejal Veas dijo que "aquí hay responsabilidad administrativa, el director de Finanzas, el director de Control, porque ellos firman todos los pagos. Porque independiente que no haya un sistema de control, de viáticos, de alimentación como dice el director de control, aquí hay responsabilidad adminstrativa donde alguien debe hacerse cargo".

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

Sumado a ello, Veas criticó la "falta de transparencia" de la administración Olmos, asegurando que "he denunciado esto hace rato, pero hay nula respuesta municipal respecto a transparencia, a la entrega de información. A nosotros nos entregaron ese informe, a mí me llegó antes, ellos lo enviaron por correo el mismo día que solicitamos sesión del Concejo el viernes".

"Yo no soy jurídico, no soy abogado, entonces me gustaría tener la información antes para asesorarme con un experto que me desmenuce el informe y me diga "pasa esto y esto". Yo, a lo mejor, soy un poco más entendido porque llevo cuatro años en el tema, pero los demás no, los demás concejales no. Al final, ellos presentan una información y al final y uno tiene que acatar", agregó.

Vargas, por último, comentó que "del director del DAEM para abajo tienen que ir aclarando todo, estamos recién con la primera información porque esto lo recibimos el viernes cuando esto llegó el 3 de junio y los concejales se enteran siempre por los demás. En este caso supimos por el director del DAEM, en Comisión de Educación".

