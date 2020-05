Hallan con vida a menor de 14 años que estaba desaparecida desde abril en Concepción

La adolescente fue hallada en un domicilio del barrio universitario de la ciudad penquista, junto a un hombre de 34 años, quien se encuentra detenido.

Este jueves se confirmó el hallazgo con vida de Florencia R.P., adolescente de 14 años que pasó casi un mes desaparecida en la región de Biobío.

La joven fue vista por última vez el 8 de abril en la plaza Condell de Concepción. Algunos testigos indicaron haberla visto subirse a un furgón en al zona.

La joven fue hallada en un domicilio del barrio universitario de la ciudad, junto a un hombre de 34 años. Este último se encuentra detenido.

La familia de Florencia, supone que su hija "huyó" con el sujeto identificado como Cristian Chávez, quien estuvo desde hace ocho meses enviándole mensajes de amor, los que eran correspondidos por parte de la joven.

"Este chico empezó a mandarle mensajes amosoros a ella hace como ocho meses y yo se los pillé. Eran correspondidos de parte de ella también. Pero ella tiene 14 años, no es mayor. Yo la castigué y hablé con él. Luego, yo a ella le he revisado el teléfono y nunca vi nada, no le encontré nada hasta ahora que ella se fue", explicó la madre.

Aunque no tenían pruebas reales, Carmen sospechaba que su hija "escapó" con Cristian: "Estamos seguros que está con él porque ella desapareció, llamé a los 10 minutos a Carabineros y fuimos a la casa de él y no estaba. Ninguno de los dos estaban", reveló en entrevista dada el 28 de abril.

"La PDI encontró una carta el día domingo (26 de abril) en su dormitorio, pero yo no tengo acceso a la carta porque todo está retenido como pruebas", aseguró la madre.

PURANOTICIA