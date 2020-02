Habla mujer que denunció choque en Reñaca con Johnny Herrera: "La declaración que está dando es absolutamente mentira"

La mujer dice además que el propio arquero del Everton le dijo que la había culpado a ella en el seguro y entrega su propia interpretación a las fotos dadas a conocer tras el choque en donde se acusa que Herrera venía contra el tránsito y se después se fue.

En toda una historia de declaraciones cruzadas se ha transformado el accidente de tránsito protagonizado por Johnny Herrera en Reñaca, situación que fue revelada por Puranoticia.cl mediante el parte policial del hecho acontecido el pasado 12 de enero.

LEE TAMBIÉN: Johnny Herrera es acusado de chocar a mujer de 64 años contra el tránsito y huir del lugar en Reñaca

Si bien, en primera instancia la denunciante acusa que el futbolista fue el responsable del choque en calle Las Ágatas, comuna de Viña del Mar; luego, el propio ex guardameta de la Selección Nacional salió a desmentir tal situación, atribuyéndole la culpa a F.Z.M., la mujer de 64 años que acudió a Carabineros para estampar la denuncia.

LEE TAMBIÉN: Johnny Herrera confirma accidente en Reñaca, pero atribuye la responsabilidad a la denunciante

Este viernes, y ya con las declaraciones de Johnny Herrera en la prensa de todo el país, la mujer conversó con Puranoticia.cl acerca de lo ocurrido, asegurando que "la declaración que está dando (el portero de Everton) es absolutamente mentira, porque él mismo me lo dijo que me había culpado, si no le subía mucho la prima del seguro".

F.Z.M. explicó que cuando supo que Herrera la había culpado a ella del accidente, lo encaró y le dijo "'ah, me culpaste a mí'. Me dice 'sí, la tuve que culpar a usted'. Eso fue a las 7 de la tarde del mismo día que chocamos. Ahí fui a hacer la declaración, hice la denuncia en Carabineros porque no podía creer lo que dijo él".

Acerca del accidente mismo, la involucrada en él dijo que "es imposible que no hubiera parado porque el signo "Pare" está ahí atrás y yo iba dando la vuelta. Cuando uno para va despacito, pero yo paré", y agregó que "yo vivo hace 60 años en Reñaca y nunca me habían sacado un parte en mi vida. Esa es la diferencia con él, jamás".

En cuanto a las fotografías del siniestro mismo, F.Z.M. dijo que "mira, esa foto... yo ya había chocado con él y yo me eché marcha atrás para ver los daños que me había hecho en el auto. Yo ya iba doblando cuando él venía subiendo, y mira por el lado que va subiendo él, él va subiendo por el lado izquierdo. Yo paro, freno en el disco "Pare". Voy doblando despacito hacia la derecha, hacia abajo, por Bellavista, y él viene subiendo en el carríl mio. Si él sube por el lado derecho, él no se encuentra conmigo, nos cruzamos no más. Él sigue para arriba a la Concón-Reñaca y yo sigo por Bellavista para abajo".

"Eso fue unos minutos después del accidente y bueno... como te digo, yo me eché marcha atrás, entonces parece como que yo viniera saliendo del disco "Pare", pero yo ya había casi doblado. Nos juntamos casi justo en la esquina", añadió.

Finalmente, la mujer reiteró que "yo paro y miro a la izquierda, por donde viene la gente de Concón-Reñaca; después a la derecha. Sigo, doblo y me encuentro casi de frente con el gallo. Yo no sé, pero me parece que venía con una velocidad más o menos, porque venía doblando y él venía mucho más fuerte porque venía subiendo. Esa es la explicación que te puedo dar de esa foto".

PURANOTICIA