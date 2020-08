Guillermo Marcone: El "doctor" de la provincia de Petorca que evalúa ser candidato a una alcaldía

El conocido doctor podría optar por Zapallar ó La Ligua, hace un repaso de la pandemia en la zona y una comparación con el liderazgo del también médico Luis Mella en su rol como alcalde.

Enfocado en la situación sanitaria actual que enfrenta el país, la región de Valparaíso y sobre todo la provincia de Petorca, el médico cirujano, Guillermo Marcone de 48 años, doctor reconocido por sus vecinos y pacientes a lo largo de la provincia más septentrional de la región, continúa con sus labores sanitarias: diagnosticando, recetando y evitando el covid-19 que ha afectado, aunque en menor medida en comparación con otras ciudades, a Zapallar, la comuna donde reside.

El profesional de la salud, oriundo de Viña del Mar, socio de Rotary Club,e impulsor del programa para Estudio Tv La Ligua "Pronostico Médico", mantiene una estrecha relación con la zona: fue jefe de la Postal Rural y luego director del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Catapilco, hoy ejerce como médico en La Ligua, pero abarcando pacientes de toda la provincia de Petorca e incluso de localidades de la Región de Coquimbo y en la actualidad, a ocho meses de las elecciones municipales, Guillermo Marcone baraja presentar su candidatura como alcalde independiente por alguna de las comunas de la provincia, las más probable Zapallar y La Ligua, en ese orden de prioridad.

En entrevista con Puranoticia.cl, el también hermano del reconocido meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, evalúa la situación sanitaria provincial, opina respecto a la gestión de los alcaldes en ejercicio y deja entrever los lineamientos de su candidatura para el sillón alcaldicio de cara a las elecciones del próximo año.

¿Es usted un precandidato para ser alcalde?

Esa es una buena pregunta. Sí, es probable que sí.

¿Cuándo podría oficializar su interés por alguna elección?

Una vez superada la pandemia, yo creo que podríamos hablar de elecciones. Pero no hay que olvidar los rebrotes, hay que estar expectante de lo que está sucediendo, de los índices que son de importancia. La verdad de las cosas es que a mí mucha gente me está pidiendo que yo tome decisiones de este tipo (elecciones), pero la verdad es que yo, por ahora, estoy dedicado a la salud porque es mi trabajo y todavía no estamos en elecciones, todavía hay tiempo y no sabemos lo que va a suceder. Creo que es mucho más importante en este momento y la gente requiere más atenciones médicas que estar conversando o tratando de arreglar el mundo.

¿Por cuál comuna se inclina para una eventual candidatura? Vive en Zapallar, pero trabaja en La Ligua...

No puedo contestar eso porque ni yo lo sé. No lo tengo claro aún.

¿Podría tener algún apoyo parlamentario o algún sector político que respaldase su candidatura?

Apoyo siempre hay, desde muchos sectores, de mucha gente. El hecho de que tú seas conocido y que tanto parlamentarios como políticos te conozcan, sí por supuesto hay mucho apoyo, pero yo soy una persona independiente. Soy un ciudadano como cualquiera que no vive de la política, sino que vive de su oficio. Estoy fuera de las grandes cúpulas políticas, pero sin desmentir que efectivamente tengo bastantes amigos y gente que son políticos, parlamentarios en este momento en ejercicio de diferentes partidos políticos: de izquierda y derecha. Pero más allá de la idea política a mí lo que me interesa es el bienestar y la salud de la gente. En ese sentido creo que ojalá naciera una nueva política donde más allá de las posturas rígidas de izquierda y derecha se pudiera trabajar en conjunto y con los mejores. Ese es mi sueño para el futuro: poder trabajar con los mejores.

Como médico ¿cómo analiza el contexto sanitario actual, sobre todo en la provincia de Petorca y sus comunas?

Lo que veo a diario, por lo menos en la provincia de Petorca, es que estamos en un ascenso, alrededor de 13, 14 o15 casos diarios en La Ligua solamente y podríamos agregar alrededor de 15 casos a nivel provincial, pero todos los días son muy variantes. Si bien comenzamos tardíamente en relación con las grandes urbes, ahora hay transmisión local y, por lo tanto, hemos tenido aumentos.

¿Es partidario de decretar cuarentenas en algunas comunas de la provincia, por ejemplo, en La Ligua que es la ciudad que ha registrado mayor cantidad de casos de covid-19?

Me llama mucho la atención en La Ligua la cantidad de gente que anda en la calle. Es impresionante. La verdad es que con el tema del retiro del 10% de las AFP parece una navidad en agosto. Es una cantidad de gente que anda en la calle, no todos con mascarilla, comprando, gente haciendo trámite. La verdad es que es una locura y creo que, en ese sentido, unido a otros factores como la ruralidad, elhacinamiento y analizando el número de casos yo creo que sí, es necesaria una cuarentena, para poner un ordenamiento y que la gente tome conciencia para evitar la transmisión.

¿Qué opina de la estrategia sanitaria aplicada en la provincia de Petorca?

Lo primero es no sé por qué últimamente se ha observado una disminución en la toma de PCR acá en la zona y eso es preocupante, en el sentido de que al tener menos PCR tenemos menos diagnóstico, menos trazabilidad y menos confinamiento localizado de esas personas que están contagiando.Yo pertenezco a Rotary (Club La Ligua) y con ellos iniciamos un proyecto interesante que en conjunto con el hospital San Agustín de La Ligua construimos un laboratorio PCR dado que la empresa Anglo American donó un equipo completo para realizar PCR. Nosotros ya construimos ese laboratorio todo lo que es la parte física y estamos próximos a inaugurarlo, lo que va a mejorar bastante el diagnóstico oportuno y la trazabilidad: vamos a tener diagnósticos tal vez en 24 horas, lo que es una muy buena noticia.

¿Y cómo ha sido la gestión de las municipalidades, por ejemplo, de La Ligua y Zapallar?

Los municipios en general se han desempeñado de una manera relativamente equivalente. Hay algunos municipios que me preocupan mucho sobre todo donde yo vivo (Zapallar) en el cual me da la impresión de que hay un sub-diagnóstico de casos de covid-19 y eso me preocupa mucho, me da la impresión de que hay poca notificación y, por lo tanto, poca indicación de exámenes.

Luis Mella es médico y alcalde de Quillota y ha recibido muy buenas críticas por su gestión ¿podría ser un modelo a seguir?

Si, me parece un alcalde interesante. Creo que ha puesto temas en el tapete que son distintos al resto de los alcaldes, por ejemplo, en materia de salud mental, con todo lo que ha trabajado con respecto a la felicidad. Estos son temas nuevos, interesantes y que uno como médico aspira a eso, a mejorar la calidad de vida y salud de la gente.

El misterio sobre porque comuna finalmente irá de candidato, Marcone, lo tuvo durante toda la entrevista la cuál finalizó diciendo que "los liderazgos médicos tienen otro espectro y eso puede ser muy ventajoso para la comunidad", dejando entrever que su profesión, que le ha otorgado cercanía con las personas, puede jugarle a favor cuando su nombre figure en la papeleta de las elecciones municipales 2021 siendo la comuna de Zapallar por donde tendría más opciones de transformarse en alcalde.

PURANOTICIA