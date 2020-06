Grave estado de salud del seremi Francisco Álvarez: piden que no lo fuercen a escribir mensajes

"Lo que necesita ahora es tranquilidad para que se pueda recuperar y no estar entregando información o antecedentes de lo que está pasando", explicó el diputado Andrés Celis.

A ocho días de haber sido internado en la clínica Ciudad del Mar, en Viña del Mar, luego de haber presentado complicaciones respiratorias asociadas al asma que padece y al coronavirus Covid-19 detectado horas después, el estado del seremi de Salud de la región de Valparaíso, Francisco Álvarez, se mantiene grave.

Así lo dio a conocer el diputado por la zona, Andrés Celis (RN), quien señaló a radio Biobío que "no voy a entrar a detallar el estado de salud de él, porque no me corresponde a mí, sino a su familia o al equipo médico, si son autorizados, pero sí estoy en conocimiento de que hoy su estado de salud empeoró".

En ese sentido, el Diputado RN indicó que su estado "es de gravedad" y que "lo único que puedo hacer es pedirle a las personas creyentes que recen por la salud de Francisco".

"Además, le quiero pedir un favor a los que son amigos de Francisco Álvarez: que no lo fuercen a escribir WhatsApp o a tener comunicación con el entorno de trabajo", añadió Celis.

Por último, el Diputado oficialista indicó que "lo que Francisco necesita ahora es tranquilidad para que se pueda recuperar y no estar entregando información o antecedentes de lo que está pasando".

Tras la hospitalización del seremi Francisco Álvarez, distintas personas que compartieron con él durante el fin de semana anterior, pudieron constatar que su estado de ánimo no era el mismo y que se le veía más desvaído. De hecho, el último punto de prensa de la autoridad sanitaria, el día domingo 24 de mayo, se podía apreciar con un semblante distinto.

Cabe consignar que al menos tres alcaldes del valle de Aconcagua dieron positivo, luego de haber estado con el Seremi de Salud en una reunión realizada la semana previa en la comuna de Calle Larga.

Su reemplazante en el cargo, el seremi (s) Jaime Jamett, indicó la semana pasada acerca del estado de salud de Álvarez que "he tenido la oportunidad de conversar con Francisco Álvarez, de escribirle, y puedo decir que está evolucionando bien. Sigue "hospitalizado aún y preocupado de la gestión de su servicio y de la responsabilidad frente a la región de Valparaíso".

