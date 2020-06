Gobierno asegura haber culminado entrega de más de 298 mil cajas de alimentos en la región de Valparaíso

"No podemos esperar. Los sectores más vulnerables no pueden esperar", señaló el intendente Jorge Martínez, poniendo énfasis en que los municipios deben entregar las cajas cuanto antes.

En Viña del Mar se dio por finalizada la entrega de cajas de alimento para familias de la región de Valparaíso, llegando a una suma de 298.815 unidades en las 38 comunas, según dio a conocer el intendente Jorge Martínez, lo que significa que se llegará a más 1 millón 200 mil personas, vale decir el 62% de toda la población regional.

Al respecto, la máxima autoridad regional sostuvo que "terminamos de entregar a municipios de la región 298.815 cajas de alimentos. La meta para las regiones era de 1 millón, pero sólo en la región de Valparaíso ha terminado con 300 mil cajas".

"La posta la tienen ahora los alcaldes, que tienen todo nuestro apoyo, ya sea con vehículos de transporte escolar, porque hay en la región; tienen a nuestros delegados, los gobernadores; y si no tienen personal, que nos pidan y mandaremos funcionarios de Gobierno a apoyar", añadió Martínez.

De igual forma indicó que "no puede haber excusa alguna que 'porque es domingo, que el lunes es feriado, retrasemos la entrega de alimentos a quienes lo necesitan hoy'. No podemos esperar. Los sectores más vulnerables no pueden esperar".

"Hemos pedidos cuarentena y alimentos, entonces cumplamos la cuarentena y repartamos los alimentos a los sectores vulnerables, tal cual está firmado en el convenio", pidió el Intendente de Valparaíso.

Finalmente pidió que "no desconcentrarnos en temas accesorios. Nuestra principal preocupación es levantar la cuarentena y eso requiere disciplina, orden y mucho rigor".

