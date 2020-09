Gobierno aprobó $5 mil millones para fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento en la región de Valparaíso

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, hizo este anuncio en la región ya que visitó Viña del Mar y Valparaíso.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que el Gobierno liberó 5.000 millones de pesos para la región de Valparaíso, con el fin de fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento.

La autoridad del ministerio de Salud visitó Valparaíso y Viña, donde participó en una serie de actividades relacionadas con la lucha contra la pandemia, ya que ambas comunas están entre las 10 con mayor cantidad de casos activos de Covid-19 del país, por lo que continúan con una en cuarentena que ya se extiende por tres meses.

"Hoy quiero aprovechar de anunciar, junto al intendente Jorge Martínez y las demás autoridades regionales, que el ministerio de Hacienda ha aprobado al gobierno regional 5.000 millones de pesos, que va a permitir fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que es el pilar fundamental para contener la propagación del coronavirus", señaló Daza.

Junto al intendente, al jefe de la Defensa Regional, Yerko Marcic, y al seremi de Salud, Francisco Álvarez, la subsecretaria repartió guías de autocuidado en distintas calles de Valparaíso y también supervisó un operativo de testeo masivo en la plaza Sotomayor, donde voluntarios se tomaron el test de PCR.

Luego, Daza se desplazó a Viña del Mar para inaugurar el Laboratorio de Biología Molecular de Gómez Carreño, el cuarto de la región para diagnosticar exámenes de PCR.

SALIR DE CUARENTENA EN OCTUBRE

Sobre la extensa cuarentena en ambas ciudades costeras, Daza señaló que "las medidas que tomemos cada uno de nosotros día a día van a implicar que podamos avanzar en este paso a paso y poder darles más libertades a las personas de Valparaíso, pero también con más responsabilidad, porque sabemos que en la medida en que estemos más juntos, que tengamos más libertades en la calle, implica un mayor riesgo sanitario".

En esa línea, el intendente Martínez anunció que se adelantaron las fiscalizaciones de Fiestas Patrias, con el fin de evitar nuevos brotes del virus y de poder salir prontamente de la cuarentena.

"Hemos adelantado todos los controles de Fiestas Patrias. No vamos a controlar el 17, 18 y 19 de septiembre solamente. Los controles van estar previamente en nuestras carreteras. No queremos que vengan de otras regiones. No queremos movilidad interregional y tampoco queremos segunda vivienda", advirtió.

Martínez añadió que "nuestra tarea es sacar a estas dos comunas, Valparaíso y Viña, lo antes posible de la cuarentena. Que podamos dar el paso siguiente. Que lleguemos a octubre fuera de la cuarentena. Para ello se requiere de muchas medidas, de cada uno en nuestras familias".

Respecto de los recursos anunciados por Daza, el intendente manifestó que "se requiere potenciar y aumentar nuestra estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y por eso agradecemos las gestiones de la subsecretaria Daza en poder liberar esos 5 mil millones de pesos, que necesitamos para poder apoyar a los consultorios de nuestras comunas, con el fin de tener más personal en los consultorios, tener vehículos y salir a los barrios más necesitados a buscar y testear en su casa a las personas".

PURANOTICIA