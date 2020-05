Gobernador de Valparaíso descarta que congestión vehicular en la ruta 68 sea por santiaguinos que buscan evadir la cuarentena

"La congestión es por el control de la Aduana Sanitaria, que se implementó la noche del viernes pasado", aseguró Gonzalo Le Dantec.

El gobernador de la provincia de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, descartó que exista un aumento en el número de vehículos que transiten desde la región Metropolitana hacia la costa de la región de Valparaíso, por la ruta 68.

Esto, en medio de las denuncias que aseguran que muchos de los automovilistas se desplazan hacia la zona para evitar la cuarentena decretada en 32 comunas del Gran Santiago, además de otras seis aledañas.

"No hemos visto un aumento muy importante de vehiculos desde que se decretó la cuarentena en el Gran Santiago. La congestión es por el control de la Aduana Sanitaria, que se implementó la noche del viernes pasado", explicó la autoridad provincial al canal 24 Horas.

De igual forma, Le Dantec explicó que "se controlan a todos los vehículos. Da lo mismo el taco que tenga que ocurrir, la gente debe entender que debe salir con tiempo y que sólo dejaremos pasar a los que vienen por motivos de trabajo. El resto debe permanencer en sus casas".

Durante los últimos días, las autoridades han devuelto a más de 200 vehículos, registrándose 30 sólo este jueves.

"Hoy en la mañana fue igual, así que queremos insistir en decirle a la gente que no vengan, que los vamos a mandar de vuelta", añadió el Gobernador de Valparaíso a la estación televisiva.

Le Dantec también comentó que "ahora viene el momento más complejo y el control será intenso".

En ese sentido dijo que la fiscalización no sólo será en la ruta 68, sino que también en la cuesta aledaña, "porque si alguien pensó que podía hacerle el quite por el lado, no va a poder ser"

