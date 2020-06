Gobernador de Valparaíso condena robo de cajas de alimentos en el cerro Rodelillo

Pese a lo ocurrido, Gonzalo Le Dantec aseguró que "vamos a llegar con las cajas de alimento, eso no va a cambiar, este hecho delictual no cambia nada".

Una turba de unas 30 personas asaltaron a los conductores de los furgones encargados de distribuir a la comunidad del cerro Rodelillo de Valparaíso las cajas de alimentos con los cuales se busca ayudar a las familias más vulnerables en el marco de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus Covid-19.

Esta situación fue analizada por el gobernador provincial de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, quien señaló a CHV Noticias que "lamentablemente después de un desarrollo bastante normal de entrega de cajas, tuvimos problemas con un grupo de delincuentes que atacaron a algunas camionetas".

No obstante, sostuvo que "lo releveante es que se han entregado cerca de 2.000 cajas en el sector, con un trabajo planificado por la Municipalidad, donde desafortunadamente un grupo de delincuentes asaltaron y robaron las cajas que van para las familas más pobres".

Le Dantec reiteró que "un grupo de delincuentes simplemente los asaltó, se robó las cajas, pero pudimos reaccionar con Carabineros y la Armada, y pudimos resolver ese problema".

Finalmente, el Gobernador de Valparaíso aseguró que "queremos transmitir que el compromiso no ha cambiado: vamos a llegar con las cajas de alimento, eso no va a cambiar, este hecho delictual no cambia nada. Haremos las adecuaciones necesarias para ello".

