Funcionamiento de botillerías: Seremi de Salud de Valparaíso reitera que locales con patentes de alcohol no pueden abrir sus cortinas

Luego que tanto las Municipalidades de Valparaíso como de Viña del Mar aprobaran sendas ordenanzas respecto al funcionamiento de las botillerías durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, se ha generado controversia, puesto que el Ministerio de Salud, a través de la Seremi de Valparaíso, ha sido clara en que estos establecimientos no pueden funcionar.

En ese sentido, el seremi (s) de Salud, Jaime Jamett, recordó que existe un orden jerárquico que se debe respetar, y que éste lo encabeza el decreto que fija la alerta sanitaria por el Covid-19, el cual establece restricciones de circulación en algunas zonas, en este caso en seis comunas de la región de Valparaíso, donde se dan a conocer rubros esenciales que sí pueden funcionar.

Bajo este contexto, la autoridad sanitaria local señaló que "establecimientos con patentes que están dentro de ciudades en cuarentena y que están habilitados, sus trabajadores pueden asistir con permisos colectivos".

No obstante, explicó que los rubros que no están autorizados "no pueden abrir sus puertas" y que, además, "se exponen a multas".

Junto a realizar un llamado a que las personas "respeten estas medidas", el seremi Jamett explicó que trabajan en equipo con la Armada, Carabineros y PDI en el marco de las fiscalizaciones al comercio.

Por último, recordó que "aquellos establecimientos con patentes de alimento y, paralelamente, patente de alcoholes, sí pueden funcionar; no así los que sólo tienen patente de alcoholes".

