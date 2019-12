"Fraude en Intendencia de Valparaíso 2": Tribunal descarta prescribir caso para prófugo Enrique Kittsteiner

El ex jefe de gabinete del ex intendente Raúl Celis (primer gobierno de Piñera) fue condenado por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

Enrique Kittsteiner, uno de los tres condenados por el caso denominado "Fraude en la Intendencia de Valparaíso 2", y quien se encuentra prófugo de la justicia desde el año 2014, solicitó por medio de su defensa la prescripción de la pena ratificada por la Corte Suprema, situación que fue rechazada este miércoles 18 por el Tribunal de Garantía de Valparaíso.

Luego de debatir esta situación, el Juzgado porteño tomó la determinación de rechazar la solicitud de la defensa del ex jefe de gabinete del ex intendente de Valparaíso, Raúl Celis (primer gobierno de Sebastián Piñera), quien el año 2013 fue sindicado como cómplice, junto a Sergio Núñez, ex jefe de Administración y Finanzas; y Claudio Uribe, contratado por el Ministerio del Interior de un fraude que ascendió a los $200 millones.

En concreto, se trata de iniciativas con las cuales obtuvieron y rindieron facturas falsas, girando millonarios montos para cubrir cuentas relacionadas a proyectos que no existían, tanto en materia de seguridad ciudadana como de deportes.

El fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, Claudio Rebeco, explicó que "la resolución del tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y rechazó la prescripción de pena solicitada por la defensa. En ese sentido, estamos satisfechos con lo resuelto".

Además, sostuvo que "planteamos en la audiencia que la solicitud de la defensa es improcedente, porque a nuestro juicio la ley exige la presencia física del imputado, que ha permanecido rebelde y prófugo desde el año 2014, situación que en este caso no ocurrió. No basta con la mera comparecencia del abogado".

"En segundo lugar, porque la sanción impuesta, globalmente consideró una pena de ocho años, esa es una pena de crimen, por tanto el plazo de prescripción no estaría cumplido", agregó Rebeco.

Cabe recordar que Enrique Kittsteiner fue condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo, por el delito de malversación de caudales públicos. Además, se le condenó a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de fraude al Fisco, con el beneficio de pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. No obstante, la Corte de Apelaciones resolvió en octubre del 2014 que los ocho años debería cumplirlos de manera efectiva.

Por otra parte, si la defensa del ex jefe de gabinete del ex intendente Raúl Celis decide apelar a esta resolución, el fiscal Rebeco explicó que "vamos a plantear en la Corte estos mismos argumentos. El Ministerio Público en su momento realizó un trabajo riguroso para obtener una sentencia condenatoria y una pena efectiva, cuestión que nos parece muy relevante en delitos graves de corrupción como éste".

Finalmente, el persecutor de la Unidad Regional Anticorrupción dijo que "nos constan las diligencias realizadas por la PDI para lograr la captura del condenado, pero el Sr. Kittsteiner ha logrado -lamentablemente- mantenerse prófugo hasta la fecha, sin que haya podido materializarse su detención".

PURANOTICIA