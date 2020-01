Francisco Silva, condenado por homicidio del profesor Nibaldo Villegas, inició una huelga de hambre

Sujeto envió una carta a la Corte Suprema acusando que no tuvo un juicio justo, por lo que dio inicio a esta radical acción.

Francisco Silva, uno de los dos condenados por el asesinato y posterior descuartizamiento del profesor Nibaldo Villegas, en su propia casa en Villa Alemana, envió una carta a la Corte Suprema dando cuenta del inicio de una huelga de hambre seca.

Según indicó la pareja de Johanna Hernández, ex esposa del fallecido, está drástica decisión la tomó tras considerar que no tuvo un juicio justo.

En su carta, Silva explica que inició la huelga porque "no tuve un juicio justo y me encuentro mal condenado por un asesinato que no cometí contra el señor Nibaldo Villegas"

"Fiscalía no tuvo ni tiene cómo comprobar lo contrario", agregó.

También dijo que "que debo pagar mi delito, pues no desconozco mi lamentable participación en las acciones para desaparecer el cuerpo, pero deseo pagar lo justo y no por algo que no hice".

Además, sostuvo que "yo no planifiqué ni participé en la muerte del Sr. Nibaldo y solicito muy humildemente se revise y baje mi condena a una justa con mi actuar".

Cabe recordar que Francisco Silva fue condenado a presidio perpetuo simple, por lo que deberá pasar 20 años en presidio efectivo.

En tanto, Johanna Hernández fue condenada a presidio perpetuo calificado, por lo que deberá pasar al menos 40 años en la cárcel antes de optar a algún beneficio.

